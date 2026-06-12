Solenidade contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão - Foto: Divulgação

Solenidade contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando PezãoFoto: Divulgação

Publicado 12/06/2026 15:28

Piraí - Mais de 450 moradores do Sossego III, em Piraí, passaram a contar com abastecimento de água encanada em suas casas após a conclusão de intervenções realizadas pela concessionária Rio+Saneamento. Com investimento de R$ 600 mil, a empresa implantou 1,4 quilômetro de rede de abastecimento e instalou um novo sistema de bombeamento (booster), modernizando a infraestrutura local e ampliando o acesso à água tratada no bairro, que antes não contava com abastecimento regular.

Com o novo sistema de abastecimento, os moradores contarão com mais segurança hídrica e qualidade de vida, reduzindo os impactos causados por dificuldades históricas de abastecimento na região. Todos os clientes do Sossego III foram cadastrados na tarifa social, benefício que garante acesso à água potável com valor mais acessível para famílias em situação de vulnerabilidade.

Nesta terça-feira (09/06), moradores acompanharam uma solenidade na comunidade, que contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão (MDB), e representantes da concessionária. O diretor presidente da Rio+Saneamento, Leonardo Righetto, celebrou a entrega: “É uma grande satisfação para a Rio+ entregar essa obra que é de suma importância tanto para a saúde quanto para o bem-estar da população que vive nesse local”, afirmou.

Para o gerente regional da Rio+Saneamento, Fábio Tinoco, as obras da nova estrutura reforçam o compromisso da empresa com a ampliação do acesso à água tratada para os moradores da região. “Levar água tratada para o Sossego III é mais do que uma obra de infraestrutura. É garantir mais qualidade de vida, saúde e desenvolvimento para a população. Cada investimento realizado representa um avanço concreto na transformação da realidade das áreas que atendemos”, disse Tinoco.

Ao destacar a transformação vivida pela comunidade ao longo dos anos, o prefeito de Piraí relembrou o processo de consolidação do Sossego III e a luta das famílias por moradia. Segundo ele, a chegada de melhorias no abastecimento de água traz mais cidadania. “A dignidade maior está aqui: ter água de qualidade. Pedimos muito à empresa e ela foi sensível a isso, ainda colocou todo mundo na tarifa social. Estão todos cadastrados e com água boa”, comemorou Pezão.

Melhorias já são percebidas pelos moradores

As melhorias representam uma transformação na rotina da comunidade. Com acesso regular à água tratada, os moradores passam a contar com mais segurança, saúde e bem-estar, refletindo diretamente na qualidade de vida da população e no fortalecimento da infraestrutura local.

Morador do bairro há uma década, Ircio de Oliveira, de 53 anos, diz que a obra é um marco no desenvolvimento urbano da região: "Para nós, é uma melhoria e um grande avanço. Me sinto valorizado porque a gente precisa de água, sem ela a gente não vive", afirma.

A dona de casa Olívia Cordeiro, de 41 anos, conta que, quando chegou à localidade, não havia abastecimento regular de água. Agora, com as melhorias implementadas pela concessionária, acredita que terá mais qualidade de vida. “Quando eu cheguei aqui há três anos, era muito complicado. Às vezes tinha água, outras não. Agora vamos ter água para lavar roupa, cozinhar e não vamos mais ter preocupação, porque vai vir tudo canalizado”, comemora.

Nova estrutura integra plano de expansão do saneamento em Piraí

A nova estrutura entregue à população integra o conjunto de investimentos realizados pela Rio+Saneamento em Piraí para ampliar a segurança hídrica e a eficiência operacional dos sistemas. Desde o início da concessão, a empresa já destinou mais de R$ 16 milhões em investimentos no município e tem previstos aportes superiores a R$ 30 milhões para 2026 e 2027, fortalecendo a infraestrutura de saneamento e impulsionando o desenvolvimento local.