Evento de inauguração contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão - Foto: Divulgação

Evento de inauguração contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando PezãoFoto: Divulgação

Publicado 10/08/2026 14:24

Piraí - O abastecimento de água em quatro cidades do Sul Fluminense passa a contar, a partir desta terça-feira (04/08), com um Centro de Controle Operacional (CCO). Inaugurada pela Rio+Saneamento em O abastecimento de água em quatro cidades do Sul Fluminense passa a contar, a partir desta terça-feira (04/08), com um Centro de Controle Operacional (CCO). Inaugurada pela Rio+Saneamento em Piraí , a estrutura beneficia mais de 100 mil pessoas e permite o monitoramento remoto, 24 horas por dia, do fornecimento de água no município e também nas cidades de Rio Claro, Vassouras e Pinheiral. O novo CCO utiliza tecnologia para acompanhar, em tempo real, o sistema de distribuição, contribuindo para mais eficiência, melhor priorização das demandas e agilidade na operação.

A inauguração da estrutura contou com a presença do prefeito de Piraí, Luiz Fernando Pezão; do secretário de Meio Ambiente do município, Eleandro Walverde; da secretária de Planejamento e Coordenação Governamental, Maria Lúcia Cautiero Horta Jardim; além do diretor institucional da Rio+, Carlos Gontijo, e da diretora institucional e de sustentabilidade do Grupo Águas do Brasil, Marilene Ramos.

O centro de controle acompanha, por meio de sensores instalados em pontos estratégicos, indicadores como níveis de reservatórios, pressão na rede e o funcionamento de unidades operacionais, como estações de bombeamento. A estrutura reforça a confiabilidade do abastecimento nas quatro cidades, permitindo maior eficiência na realização de manutenções preventivas, reduzindo os riscos operacionais e a intermitência do sistema, além de proporcionar uma resposta mais rápida em ocorrências críticas ou provocadas por eventos climáticos extremos.

“Até então, as operações agora concentradas em Piraí eram realizadas no CCO da concessionária, em Itaguaí. Com a implantação dessa nova estrutura, ampliamos o controle sobre o abastecimento e ganhamos mais agilidade na atuação das equipes. É a primeira vez que a região recebe um investimento com alto nível de tecnologia voltado ao saneamento”, afirma Fábio Tinoco, gerente regional da Rio+Saneamento.

Durante a inauguração do CCO, Pezão elogiou a escolha da cidade de Piraí para sediar o novo centro de controle da concessionária e destacou a evolução dos serviços de saneamento no município. “Quero parabenizar vocês porque a eficiência cresceu muito. É inegável”, disse Pezão.

A implantação do CCO faz parte dos investimentos da Rio+Saneamento para melhorar a infraestrutura e a qualidade dos serviços no Sul Fluminense. A iniciativa também contribui para reduzir perdas de água, otimizar recursos hídricos e aumentar a segurança operacional do sistema, refletindo diretamente na qualidade do serviço prestado à população.