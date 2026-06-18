Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro têm como principal objetivo promover o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico e educacional e social - Foto: Divulgação

Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro têm como principal objetivo promover o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico e educacional e socialFoto: Divulgação

Publicado 18/06/2026 10:12

Piraí - O município de Piraí será um dos destaques do esporte estudantil fluminense neste fim de semana ao sediar mais uma etapa dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro (JERJ). O Centro de Eventos de Piraí receberá as disputas de judô das categorias A e B, nos naipes feminino e masculino, reunindo estudantes-atletas de diversas cidades do estado.

As competições terão início às 9h e prometem movimentar o município com a presença de jovens talentos do esporte, familiares, professores e equipes técnicas. O evento reforça o papel de Piraí como importante sede de competições esportivas e incentiva a prática esportiva entre crianças e adolescentes.

Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro têm como principal objetivo promover o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico, educacional e social, estimulando valores como disciplina, respeito, superação e trabalho em equipe.

Realizado pela Secretaria de Estado de Esporte e Lazer em parceria com a Federação de Esportes Estudantis do Rio de Janeiro (FEERJ), o JERJ é a principal competição estudantil do estado e reúne atletas de diferentes regiões em busca de uma vaga nas etapas seguintes do torneio.

Além das disputas esportivas, a estrutura do evento contará com o apoio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos (Cedae), responsável pelo fornecimento gratuito de água potável aos participantes, garantindo a hidratação dos atletas durante toda a competição, conforme determina a Lei da Hidratação.

A realização da etapa em Piraí fortalece o calendário esportivo do município e proporciona uma oportunidade de integração entre estudantes, além de incentivar a formação de novos talentos para o esporte fluminense.