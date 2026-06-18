Os Jogos Escolares do Rio de Janeiro têm como principal objetivo promover o esporte como ferramenta de desenvolvimento físico e educacional e socialFoto: Divulgação
Piraí recebe competições de judô dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro neste fim de semana
As competições terão início às 9h e prometem movimentar o município com a presença de jovens talentos do esporte, familiares, professores e equipes técnicas
Piraí recebe competições de judô dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro neste fim de semana
As competições terão início às 9h e prometem movimentar o município com a presença de jovens talentos do esporte, familiares, professores e equipes técnicas
Prefeitura de Piraí inaugura novo espaço de Educação Infantil no CIEP 158 e amplia oferta de vagas em creche
Estrutura conta com salas adaptadas para atendimento de até 80 alunos
Sossego III ganha novo sistema de abastecimento e amplia acesso à água tratada para mais de 450 moradores, em Piraí
Solenidade com a presença de representantes da Rio+Saneamento e do prefeito Luiz Fernando Pezão (MDB) marcou o início de uma nova realidade para a comunidade
Piraí lança Programa de Turismo Rural para fortalecer o desenvolvimento econômico e valorizar o potencial do campo
Durante a reunião, foram apresentados os próximos passos do programa, que será desenvolvido em parceria com o Sebrae/RJ
Piraí alcança o segundo melhor desempenho na geração de empregos do Médio Paraíba em 2026
No período analisado, o município alcançou um total de 6.932 postos de trabalho formais, reforçando o crescimento do mercado de trabalho local e a ampliação das oportunidades para a população
Piraí recebe reconhecimento nacional do Ministério da Saúde e Fiocruz por experiência inovadora na Atenção Primária
O reconhecimento foi entregue dentro da Rede ColaboraAPS, iniciativa da Escola Nacional de Saúde Pública Sérgio Arouca (ENSP/Fiocruz), em parceria com a Secretaria de Atenção Primária à Saúde do Ministério da Saúde
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