O BPRv destacou que o combate aos crimes ambientais faz parte das ações permanentes realizadas pela unidade nas rodovias estaduais - Foto: Reprodução/Polícia Militar

O BPRv destacou que o combate aos crimes ambientais faz parte das ações permanentes realizadas pela unidade nas rodovias estaduaisFoto: Reprodução/Polícia Militar

Publicado 22/07/2026 11:50

Piraí - Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam seis aves silvestres na noite desta terça-feira (21), durante uma fiscalização de trânsito realizada na RJ-145, em Policiais militares do 1º Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) apreenderam seis aves silvestres na noite desta terça-feira (21), durante uma fiscalização de trânsito realizada na RJ-145, em Piraí . De acordo com a corporação, durante a abordagem a um veículo, os agentes encontraram seis pássaros das espécies trinca-ferro e coleiro, acondicionados em gaiolas no banco traseiro do automóvel.

Questionado pelos policiais, o motorista informou que os animais eram de sua propriedade. No entanto, durante a fiscalização, foi constatado que ele não possuía cadastro junto ao Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), nem apresentou documentação que comprovasse a origem legal das aves ou autorização para mantê-las em cativeiro e transportá-las.

Diante da irregularidade, o homem e as aves foram encaminhados à 94ª Delegacia de Polícia (Piraí), onde a ocorrência foi registrada e foram adotadas as medidas previstas na legislação ambiental.

O BPRv destacou que o combate aos crimes ambientais faz parte das ações permanentes realizadas pela unidade nas rodovias estaduais, com o objetivo de proteger a fauna silvestre, coibir o comércio e a criação irregular de animais e contribuir para a preservação do meio ambiente.