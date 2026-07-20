Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidas - Foto: Divulgação/PRF

Cerca de 200 quilos de maconha foram apreendidasFoto: Divulgação/PRF

Publicado 20/07/2026 15:51

Piraí - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 200 quilos de maconha na manhã desta terça-feira durante uma ação na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu aproximadamente 200 quilos de maconha na manhã desta terça-feira durante uma ação na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí . Um homem de 24 anos foi preso em flagrante por tráfico de drogas após tentar fugir da abordagem policial.

De acordo com a PRF, uma equipe do Grupo de Patrulhamento Tático (GPT) da 7ª Delegacia realizava policiamento ostensivo na altura do km 230 da Dutra, no sentido Rio de Janeiro, quando deu ordem de parada a um Chevrolet Onix, com placas de Uberlândia (MG).

O motorista desobedeceu à determinação e iniciou uma fuga em alta velocidade pela rodovia. Após acompanhamento tático, a perseguição terminou no km 223, quando o veículo colidiu com um Volkswagen Virtus.

Mesmo após o acidente, o condutor abandonou o automóvel e tentou escapar a pé por cerca de 100 metros, mas foi alcançado e detido pelos policiais rodoviários federais. Durante a vistoria no veículo, os agentes encontraram diversos tabletes de maconha, totalizando aproximadamente 200 quilos da droga.

Segundo a PRF, o preso informou que havia saído de Tupaciguara (MG) transportando o entorpecente e que faria a entrega na primeira cidade após o município do Rio de Janeiro. Pelo transporte da carga, ele afirmou que receberia R$ 10 mil.

O homem foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e dirigir gerando risco de dano. Apesar da perseguição e da colisão, ninguém ficou ferido.

A ocorrência foi encaminhada para a 94ª Delegacia de Polícia (Piraí), onde o caso foi registrado e serão adotadas as providências legais.