Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Piraí - Foto: Reprodução/Internet

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de PiraíFoto: Reprodução/Internet

Publicado 04/08/2026 17:32

Piraí - Três homens com idade entre 19 e 39 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na segunda-feira (3), no bairro Asilo, em Três homens com idade entre 19 e 39 anos, foram presos em flagrante por tráfico de drogas e associação para o tráfico na segunda-feira (3), no bairro Asilo, em Piraí . A ação da Polícia Militar resultou na apreensão de mais de dois quilos de entorpecentes, além de materiais utilizados no preparo e na comercialização de drogas.

Segundo a PM, a operação foi planejada após denúncias apontarem que uma residência na localidade era utilizada para armazenar e embalar entorpecentes. Durante o monitoramento do imóvel, os policiais observaram movimentação suspeita e perceberam um forte odor característico de drogas ao se aproximarem da casa.

Ainda de acordo com a corporação, os agentes entraram na residência com autorização dos moradores e localizaram 1,17 quilo de maconha e 819,7 gramas de cocaína. Também foram apreendidos 222 pinos de cocaína, 75 invólucros de maconha, uma balança de precisão, aparelhos celulares, embalagens plásticas para acondicionamento das drogas, anotações relacionadas ao tráfico e R$ 246,91 em dinheiro.

Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de Piraí, onde foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico. Eles permaneceram presos à disposição da Justiça.

Todo o material apreendido foi encaminhado para perícia técnica. Até o momento, não obtivemos reposta das defesas dos suspeitos.