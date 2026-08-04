Os três suspeitos foram encaminhados para a Delegacia de Polícia de PiraíFoto: Reprodução/Internet
Mais de 2kg de entorpecentes são apreendidos em Piraí; três homens foram presos
Polícia Militar encontrou maconha, cocaína, dinheiro, celulares e materiais utilizados na comercialização de drogas durante ação no bairro Asilo
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BPRv apreende seis aves silvestres durante fiscalização na RJ-145, em Piraí
Motorista não apresentou documentação exigida para manter e transportar os animais; ocorrência foi registrada na 94ª DP
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Suspeito foi preso em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, desobediência e dirigir gerando risco de dano
Piraí recebe competições de judô dos Jogos Escolares do Rio de Janeiro neste fim de semana
As competições terão início às 9h e prometem movimentar o município com a presença de jovens talentos do esporte, familiares, professores e equipes técnicas
Prefeitura de Piraí inaugura novo espaço de Educação Infantil no CIEP 158 e amplia oferta de vagas em creche
Estrutura conta com salas adaptadas para atendimento de até 80 alunos
Sossego III ganha novo sistema de abastecimento e amplia acesso à água tratada para mais de 450 moradores, em Piraí
Solenidade com a presença de representantes da Rio+Saneamento e do prefeito Luiz Fernando Pezão (MDB) marcou o início de uma nova realidade para a comunidade
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