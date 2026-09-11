O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de Piraí, onde o caso foi registrado - Foto: Reprodução/Internet

O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de Piraí, onde o caso foi registradoFoto: Reprodução/Internet

Publicado 11/09/2026 16:50

Um jovem de 23 anos foi preso com 26 kg de haxixe na quinta-feira (10), na Via Dutra, em Piraí . A prisão aconteceu no km 233, no sentido Rio de Janeiro. Segundo a PRF, o homem estava em uma caminhonete e fugiu pela pista de descida da Serra das Araras após ordem de parada dos agentes, mas foi alcançado.

Durante depoimento à Polícia Rodoviária Federal, o jovem apresentou sinais de nervosismo e contradições sobre o motivo e o local de hospedagem, mas disse que havia saído de Dourados, no Mato Grosso do Sul, e tinha como destino o Rio de Janeiro.



A PRF informou ainda que, devido a suspeitas, realizou buscas no veículo e encontrou, no compartimento do motor e no interior da caminhonete, vários invólucros contendo haxixe, totalizando 26 kg do entorpecente. Ao ser questionado sobre o transporte da droga, o homem informou que receberia uma quantia em dinheiro para fazer o transporte do material.



O jovem foi preso em flagrante por tráfico de drogas e encaminhado para a delegacia de Piraí, onde o caso foi registrado. Ele está à disposição da Justiça. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.