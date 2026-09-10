O motorista, o veículo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal - Foto: Divulgação/Polícia Federal

O motorista, o veículo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia FederalFoto: Divulgação/Polícia Federal

Publicado 10/09/2026 16:20

Um homem foi preso em flagrante pela Polícia Federal, na manhã desta quinta-feira (10), transportando cerca de 40 quilos de pasta base de cocaína em um carro de passeio. A abordagem ocorreu em Piraí durante uma ação de fiscalização realizada nas proximidades de um posto da Polícia Rodoviária Federal (PRF).

Policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da PF identificaram o veículo e determinaram a parada. Segundo a corporação, o motorista demonstrou nervosismo durante a abordagem e apresentou informações contraditórias sobre o destino da viagem.

As circunstâncias levaram os agentes a realizar uma busca no automóvel. Com o auxílio do cão farejador Apollo, os policiais localizaram a droga escondida na estrutura da lataria do veículo. A investigação preliminar aponta que o entorpecente seria levado para o Complexo do Alemão, na Zona Norte do Rio de Janeiro, onde seria distribuído.

O motorista, o veículo e o material apreendido foram encaminhados para a Delegacia de Repressão a Drogas da Polícia Federal, na Superintendência Regional da PF, no Centro do Rio. No local, foi formalizada a prisão em flagrante e realizadas as apreensões.

Após os procedimentos policiais, o preso foi levado para o sistema prisional do estado e permaneceu à disposição da Justiça. Segundo a Polícia Federal, o homem responderá por tráfico interestadual de drogas. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.