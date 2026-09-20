Seis pessoas foram levadas à delegacia, mas apenas o menor foi enquadrado por tráfico - Foto: Reprodução

Seis pessoas foram levadas à delegacia, mas apenas o menor foi enquadrado por tráficoFoto: Reprodução

Publicado 20/09/2026 15:10

A Polícia Militar apreendeu pinos de cocaína durante uma ocorrência na noite de sábado (19), na Rua Albertina, no bairro Sossego, em Piraí . O material foi localizado durante uma ação do Grupamento de Ações Táticas (GAT) do 10º Batalhão de Polícia Militar. Segundo a PM, os agentes receberam informações sobre uma possível movimentação relacionada ao tráfico de drogas no local. Durante a abordagem, um adolescente de 17 anos teria fugido ao perceber a presença da equipe, afastando-se de outras pessoas que estavam reunidas na rua.

Ainda de acordo com a corporação, durante uma varredura na região os policiais encontraram pinos contendo uma substância com características de cocaína. As embalagens tinham a inscrição "CPX de Piraí – Pó de 10 reais". Também foram apreendidos R$ 15 em dinheiro.

Ao todo, seis pessoas foram conduzidas para a 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí. Entre elas estavam cinco adultos, com idades de 20, 22, 22 e 23 anos — a idade de um dos envolvidos não foi informada — e um adolescente de 17 anos.

Após serem ouvidos na delegacia, os adultos foram liberados. O adolescente foi enquadrado, segundo a PM, por ato infracional análogo ao crime de tráfico de drogas. A ocorrência foi registrada na 94ª Delegacia de Polícia. Não recebemos resposta da defesa do adolescente.