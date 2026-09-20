Seis pessoas foram levadas à delegacia, mas apenas o menor foi enquadrado por tráficoFoto: Reprodução
PM apreende pinos de cocaína e adolescente foge de abordagem em Piraí
Ação do GAT localizou drogas com inscrição "CPX de Piraí"; seis pessoas foram levadas à delegacia, mas apenas o menor foi enquadrado por tráfico
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Jovem é preso com 26 kg de haxixe na Via Dutra, em Piraí
Suspeito fugiu pela Serra das Araras após ordem de parada e disse que receberia dinheiro pelo transporte da droga vinda de Dourados (MS)
PF apreende 40 kg de pasta base de cocaína escondida em carro em Piraí
Cão farejador localizou droga na lataria do veículo; entorpecente seria levado ao Complexo do Alemão, no Rio, segundo a investigação
PM apreende haxixe e skank em "armário" do tráfico em Piraí
Drogas, avaliadas em R$ 40 mil, seriam destinadas a pontos de venda em Barra do Piraí; prejuízo ao tráfico já ultrapassa R$ 220 mil
Casal é preso com carga de drogas avaliada em R$ 80 mil durante fiscalização em Piraí
Segundo a polícia, entorpecentes saíram do Complexo da Penha, no Rio, e seriam levados para o bairro Rosa Machado
PM apreende 283 pinos de cocaína escondidos em bananeiral em Piraí
Suspeito não foi localizado; apreensão representa prejuízo estimado de R$ 10 mil ao tráfico
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