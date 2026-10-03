Ocorrência foi registrada na Delegacia de Piraí - Foto: Reprodução/Internet

Ocorrência foi registrada na Delegacia de PiraíFoto: Reprodução/Internet

Publicado 03/10/2026 18:08

Um motorista foi preso em flagrante com cerca de 390 kg de drogas na madrugada deste sábado (3), na Via Dutra, em Piraí. No total, foram apreendidos aproximadamente 385 kg de maconha e 4 kg de cocaína escondidos dentro de um caminhão que trafegava pela rodovia no momento da abordagem policial.

Segundo a Polícia Federal (PF), a abordagem aconteceu durante uma fiscalização de rotina realizada por policiais da Delegacia de Repressão a Drogas (DRE) da corporação, equipe especializada no combate ao tráfico de entorpecentes na região. O motorista foi parado pelos agentes durante a ação e, com o auxílio do cão farejador Apollo, treinado especificamente para a detecção de substâncias entorpecentes, os policiais conseguiram localizar a droga que estava escondida em diversas caixas de papelão dentro da cabine do caminhão, em um local pensado para dificultar a identificação do material durante uma eventual fiscalização.

A presença do cão farejador foi fundamental para o sucesso da operação, já que a droga estava distribuída em um volume considerável de caixas, o que poderia dificultar significativamente a localização do material caso a revista fosse feita apenas de forma visual pelos agentes presentes na abordagem.

Ainda de acordo com a Polícia Federal, as investigações preliminares apontam que a carga de entorpecentes havia saído do estado de São Paulo e teria como destino final uma área atualmente dominada por uma facção criminosa no estado do Espírito Santo, o que reforça a hipótese de que o transporte fazia parte de uma rota interestadual utilizada para o abastecimento de pontos de venda controlados pelo grupo criminoso na região de destino.

Diante da apreensão de uma quantidade tão expressiva de drogas, a Polícia Federal informou que as investigações continuam em andamento, com o objetivo de identificar outras pessoas que possam estar envolvidas tanto na organização do transporte da carga quanto no recebimento final dos entorpecentes no Espírito Santo. Segundo a corporação, esse tipo de apreensão costuma estar relacionado a uma rede mais ampla de distribuição, que envolve diferentes elos entre a origem da droga e seu destino final.

Após a conclusão da abordagem e da constatação da droga escondida no veículo, o motorista, o caminhão utilizado para o transporte, um celular apreendido com o suspeito e todo o material ilícito encontrado durante a ação foram encaminhados para a Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro, unidade responsável por dar continuidade aos procedimentos cabíveis relacionados ao caso.

O motorista foi formalmente preso em flagrante pela Polícia Federal e, segundo a corporação, deverá responder criminalmente pelo crime de tráfico interestadual de drogas, modalidade que considera o deslocamento da substância entre diferentes estados do país como agravante para a definição da pena a ser aplicada ao condenado, caso a Justiça confirme a autoria do crime ao final do processo.

A apreensão realizada neste sábado reforça a atuação da Polícia Federal no monitoramento de rodovias consideradas estratégicas para o transporte de drogas entre diferentes regiões do país, como é o caso da Via Dutra, rota frequentemente utilizada por organizações criminosas para o deslocamento de cargas ilícitas entre os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, dada a sua importância logística para o transporte rodoviário de cargas em geral no Sudeste brasileiro. Não obtivemos resposta da defesa do suspeito.