Delegacia de Piraí - Foto: Reprodução/Internet

Delegacia de Piraí Foto: Reprodução/Internet

Publicado 19/10/2026 15:07

Uma passageira de 25 anos foi presa na madrugada desta segunda-feira (19) após a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreender 6,2 quilos de haxixe em um ônibus que trafegava pela Rodovia Presidente Dutra (BR-116), em Piraí , no Sul Fluminense. O entorpecente estava dividido em 30 pacotes, escondidos em um compartimento falso no fundo de uma mala.

A ocorrência foi registrada no quilômetro 233 da rodovia, durante uma fiscalização realizada pelos agentes em um ônibus que fazia o trajeto entre Campinas, no interior de São Paulo, e Vitória, no Espírito Santo. A apreensão aconteceu após os policiais identificarem uma bagagem pertencente à passageira.

Durante a abordagem, a mulher negou inicialmente que tivesse uma mala despachada no compartimento externo do veículo. Os policiais, no entanto, conferiram os tíquetes das bagagens e localizaram uma mala preta vinculada à passageira.

Diante da situação, o Grupo de Operações com Cães da PRF foi acionado para auxiliar na verificação do conteúdo da bagagem. As cadelas Eva e May, treinadas para detectar drogas, armas e munições, participaram da inspeção e indicaram a presença de material suspeito.

Cães farejadores identificaram material suspeito

Após a indicação das cadelas, os agentes abriram a mala para verificar o que havia em seu interior. Durante a inspeção, encontraram pó de café e naftalina, substâncias que, segundo a PRF, teriam sido utilizadas na tentativa de disfarçar o odor do entorpecente e dificultar sua identificação.

A vistoria mais detalhada revelou um compartimento falso no fundo da bagagem. Dentro dele, os policiais encontraram 30 pacotes de haxixe, que, somados, totalizaram 6,2 quilos da droga.

O material estava oculto na estrutura da mala, o que exigiu uma verificação minuciosa da bagagem após a sinalização dos cães farejadores. A apreensão ocorreu durante a fiscalização de rotina realizada na rodovia federal.

Passageira receberia dinheiro pelo transporte

Questionada pelos policiais, a passageira informou que receberia dinheiro para transportar o entorpecente de Campinas até a rodoviária de Vila Velha, no Espírito Santo.

O relato indicou o percurso que a mulher faria com a droga, que estava sendo levada em um ônibus interestadual. A viagem tinha como origem a cidade paulista e como destino Vitória, capital capixaba, passando pela Rodovia Presidente Dutra, onde ocorreu a abordagem policial.

Após a localização dos pacotes e a apreensão do material, a passageira foi presa. A ocorrência foi encaminhada à 94ª Delegacia de Polícia, em Piraí, responsável pelo registro do caso e pelos procedimentos relacionados à apreensão. Não obtivemos resposta da defesa da suspeita.

A ação da Polícia Rodoviária Federal resultou na retirada de 6,2 quilos de haxixe de circulação e na prisão da mulher que transportava o entorpecente. O caso foi apresentado à unidade policial do município para as providências cabíveis.