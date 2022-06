Publicado 22/06/2022 14:56

O deputado estadual Alexandre Freitas (PODE) renunciou, nesta quarta-feira, à candidatura para a vaga de Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE), que será votado hoje na Alerj. Dias antes, o também deputado Val Ceasa renunciou para apoiar o líder de governo Márcio Pacheco (PSC), que já foi chefe de gabinete do governador Cláudio Castro (PL). Castro também orientou a bancada governista e aliados. O Podemos, partido de Freitas, tem secretarias de Castro.

Pacheco enfrenta agora mais dois adversários, um servidor do TCE e o também deputado Rosenverg Reis (MDB), irmão do prefeito de Duque de Caxias, cotado como um dos mais fortes e que ganhou apoio do prefeito Eduardo Paes na última semana.