Publicado 22/06/2022 15:33 | Atualizado 22/06/2022 16:39

O deputado estadual Márcio Pacheco (PSC) é o novo Conselheiro eleito do Tribunal de Contas do Estado (TCE). A votação ocorreu, na tarde desta quarta-feira, e o líder de Governo ganhou a disputa por 47 votos. O deputado estadual Rosenverg Reis (MDB) e o servidor de carreira do TCE Hans Springer conquistaram nove e 10 votos, respectivamente. Ao todo, foram quatro abstenções.

Mais cedo, o deputado Alexandre Freitas (Pode) retirou a candidatura, assim como Val Ceasa (Patriota) renunciou às vésperas do pleito. Márcio era o candidato do governador Cláudio Castro, que orientou a bancada governista a votar no parlamentar. O prefeito Eduardo Paes também chegou a pedir a deputados do PSD para votar em Reis, mas apenas os deputados Lucinha e Bebeto atenderam ao pedido, já que o candidato da parlamentar, Val do Ceasa não estava mais concorrendo. Os demais deputados da bancada do partido de Paes abstiveram o voto.

Com a ida de Márcio Pacheco ao TCE, órgão que fiscaliza as contas do Governo, o ex-deputado estadual Sérgio Louback volta à Alerj.