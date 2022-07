Convenção do PSTU confirma Cyro Garcia como candidato a governador do RJ - Divulgação

Convenção do PSTU confirma Cyro Garcia como candidato a governador do RJ Divulgação

Publicado 30/07/2022 18:38

Rio - A convenção estadual do PSTU confirmou neste sábado (30) o nome de Cyro Garcia, 67 anos, como candidato do partido ao governo do estado do Rio de Janeiro. O nome de Samantha Guedes também foi confirmado para vice na chapa com Cyro.

Quem é Cyro Garcia

Cyro Garcia, de 67 anos, nasceu em Manhumirim, Minas Gerais, tendo vindo morar no Rio de Janeiro. É ex-bancário, historiador, professor e político. Formou-se em Direito pela Faculdade Nacional de Direito da UFRJ e obteve mestrado e doutorado em História pela Universidade Federal Fluminense (UFF).

Quem é Samantha Guedes

Samantha Guedes é agente de educação infantil do município do Rio de Janeiro, coordenadora geral do Sindicato Estadual dos Profissionais da Educação e membro da executiva da Central Sindical e Popular Conlutas. Também é da coordenação nacional do Movimento Mulheres em Luta.



Cyro Garcia e Samantha Guedes foram ambos candidatos ao Senado pelo PSTU em 2018.