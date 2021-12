Publicado 12/12/2021 13:28

Um homem de 32 anos e um jovem de 23 anos foram presos por tráfico de drogas no sábado (11) em Porto Real. O caso aconteceu no bairro Novo Horizonte.

De acordo com a Polícia Militar, durante patrulhamento os agentes viram um homem saindo de uma casa. Com ele, os PMs encontraram dois pinos de cocaína. Aos policiais, ele confirmou que tinha comprado o entorpecente do homem de 32 anos, que estava acompanhado de outro suspeito de 23 anos.

Na casa do jovem de 23 anos, a Polícia encontrou pinos de cocaína e maconha, além de R$ 200. Tanto ele, quanto o homem de 32 anos, foram presos por tráfico de drogas. Já o usuário foi autuado por comprar drogas para consumo próprio.