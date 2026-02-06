A atividade foi realizada no Horto Municipal e teve como objetivocapacitar os guardas municipaisFoto: Fabiano Sabino
Guarda Municipal de Porto Real recebe capacitação sobre prevenção aos maus-tratos a animais
A ação contou ainda com o apoio do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC)
Porto Real ganha polo do Projeto Estadual Esporte nas Ruas
Através da Lei Estadual de Incentivo ao Esporte e o patrocínio da Light, Porto Real agora é polo do projeto Esportes nas Ruas, que irá ofertar aulas de Futebol e MMA (Artes Marciais Mistas)
Rede Municipal de Ensino de Porto Real recebe kits de material escolar
Entre os materiais estão cadernos, lápis de cor, canetas, apontador, borracha, estojo, régua, mochila, tinta guache, pincéis, massinha de modelar e vários itens
Prefeitura apresenta projeto de lei da Planta Genérica de Valores em audiência pública
A proposta tem como objetivo atualizar as referências utilizadas na avaliação dos imóveis, levando em consideração o desenvolvimento urbano e a realidade atual das diferentes regiões da cidade
TCE-RJ emite parecer favorável às contas de 2024 da gestão Serfiotis
De acordo com o relatório, o município de Porto Real destinou 27,23% das receitas oriundas de impostos e transferências constitucionais à área da educação, superando o limite mínimo constitucional de 25%
Município e CMDCA apresentam Plano de Enfrentamento à Violência Sexual Contra Crianças e Adolescentes
Essa política visa prevenir e proteger crianças e adolescentes de situações de violência sexual
