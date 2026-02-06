A atividade foi realizada no Horto Municipal e teve como objetivocapacitar os guardas municipais - Foto: Fabiano Sabino

Publicado 06/02/2026 12:52

Porto Real - Na manhã desta quinta-feira (05/02), a Secretaria Municipal de Saúde de Porto Real, por meio do setor de Vigilância Sanitária, em parceria com a Guarda Municipal, realizou uma palestra de conscientização e prevenção aos maus-tratos contra animais. A ação contou ainda com o apoio do Centro Integrado de Recolhimento, Assistência e Controle de Animais (CIRAC).

A atividade foi realizada no Horto Municipal e teve como objetivo capacitar os guardas municipais, promovendo uma atuação mais ágil, integrada e segura no enfrentamento aos casos de maus-tratos no município.

“Esse treinamento visa integrar e fortalecer as frentes de combate aos maus-tratos existentes no município, orientando os agentes para que possam intervir de forma segura e adequada”, destacou Cássia Pitasse,

coordenadora da Vigilância Sanitária.

Vale ressaltar que, em casos de flagrante de maus-tratos a animais, as denúncias podem ser realizadas por meio do número da Guarda Municipal: (24) 3353-1245 (WhatsApp).