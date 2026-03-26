Projeto é fruto de uma parceria entre a AVSI Brasil, Stellantis e a Prefeitura - Foto: Divulgação

Projeto é fruto de uma parceria entre a AVSI Brasil, Stellantis e a PrefeituraFoto: Divulgação

Publicado 26/03/2026 14:58

Porto Real - Foi inaugurado na terça, 24, na Escola Municipal Maria Hortência Nogueira em Porto Real, o Espaço Maker. Trata-se de uma iniciativa da Stellantis em parceria com a AVSI Brasil e a Prefeitura de Porto Real. O laboratório tem como objetivo ampliar o acesso de estudantes da rede pública à educação STEM - Science (Ciência),Technology (Tecnologia), Engineering (Engenharia), Mathematics (Matemática). Essa metodologia integra essas disciplinas por meio de atividades práticas e experimentais. Segundo a Stellantis, o intuito do projeto é beneficiar mais de mil alunos e alcançar 100% das escolas da rede municipal nos próximos dois anos.

O projeto integra o Programa de Filantropia da Stellantis, que representa o maior ciclo de investimentos sociais da companhia na América do Sul na última década. A cerimônia de inauguração foi marcada pela assinatura do termo de cooperação e contou com a presença de Herlander Zola, presidente da Stellantis para a América do Sul; Jacopo Sabatiello, diretor vice-presidente da AVSI Brasil; e Alexandre Serfiotis e autoridades municipais.

“A inauguração do Espaço Maker de Porto Real marca a terceira unidade desse projeto nas comunidades onde mantemos operações industriais no Brasil. Com os laboratórios já implantados em Betim, Goiana e agora Porto Real, ampliamos o acesso de mais de 20 mil estudantes da rede pública a experiências de aprendizagem baseadas em ciência, tecnologia e criatividade”, destacou o presidente da Stellantis para a América do Sul, Herlander Zola.

O prefeito Alexandre Serfiotis afirmou que a implantação do Espaço Maker representa um avanço importante para a educação municipal e reforça o compromisso do município com a inovação no ensino público.“Com a

implantação do Espaço Maker, contribuímos com iniciativas que aproxima os nossos estudantes da tecnologia e da inovação, estimulando a criatividade e os preparando para o futuro”, destacou o prefeito.

Espaço Maker

O Espaço Maker conta com impressora 3D, canetas 3D, notebooks, tablets e kits educacionais com componentes eletrônicos e materiais de prototipagem. O ambiente estimula a criatividade, o pensamento crítico e o interesse dos estudantes por áreas como ciência, tecnologia e robótica. A proposta segue o conceito de aprendizagem maker, baseado na experimentação e no desenvolvimento de projetos práticos. O programa também prevê a capacitação de professores para multiplicar a metodologia nas escolas da rede.