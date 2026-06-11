Porto Real - O município de Porto Real recebe, nos dias 11 e 12 de junho, a Caravana Firjan SESI Cine na Estrada, iniciativa da Firjan SESI e do SESI Departamento Nacional (SESI DN), em parceria com a Prefeitura de Porto Real, que promove o acesso gratuito ao cinema nacional em diferentes regiões do estado do Rio de Janeiro. As sessões acontecerão no Horto Municipal, localizado na Avenida Fernando Bernardelli, 692, no Centro.
Voltada ao público em idade escolar e à população em geral, a programação contará com sessões infantis, infantojuvenis, exibição de curtas-metragens, produções do Curta Criativo Firjan SESI, bate-papo com realizadores locais e exibição de longas nacionais, reunindo filmes brasileiros para diferentes faixas etárias. Entre os destaques está o longa O Agente Secreto, dirigido por Kleber Mendonça Filho, indicado à Palma de Ouro no Festival de Cannes 2025 e premiado nas categorias de Melhor Direção e Melhor Ator, com Wagner Moura.
No Sul Fluminense, a Caravana Firjan SESI Cine na Estrada já contabiliza resultados expressivos. Em 2025, o projeto passou por cinco cidades da região e reuniu mais de 2.500 pessoas entre crianças, jovens e adultos, fortalecendo o acesso à cultura e aproximando a população do audiovisual brasileiro. E neste ano já percorreu, na região, os municípios de Barra Mansa e Resende.
Para Antenor José de Oliveira Neto, gerente de Cultura e Arte da Firjan SESI, o projeto amplia o acesso da população à cultura e reforça a valorização da indústria criativa brasileira.
“A Caravana Firjan SESI Cine na Estrada promove encontros entre o público e o audiovisual nacional, levando entretenimento, reflexão e experiências culturais gratuitas para diferentes territórios. O sucesso alcançado no Sul Fluminense no ano passado reforça a importância de iniciativas como essa para aproximar a comunidade da produção cultural brasileira”, destaca.
O projeto contempla exibições gratuitas de curtas e longas-metragens nacionais em espaços públicos, incentivando o acesso democrático à cultura, a valorização de novos realizadores e a formação de plateia.
Confira a programação Local: Horto Municipal – Av. Fernando Bernardelli, 692 – Centro, Porto Real
Quinta-feira (11/06) Sessão Infantojuvenil – 8h30 às 10h30 • Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari • Notícias da Lua • Sobre Amizade e Bicicletas • As Aventuras de Minuano Kid
Sessão Curtas Só Para Baixinhos – 14h às 16h • Meu Nome é Maalum • Vellozia • O Jardim Mágico • A História de Ayana • O Menino que Engoliu o Choro • Sonhos Voadores
Sessão Curta Criativo – 18h às 19h • Procedimento Padrão •A Cor do Silêncio •Engarrafada
Sessão Cine Especial – 19h às 20h30 •Nada será como antes
Sexta-feira (12/06) Sessão Infantojuvenil – 8h30 às 10h30 • Contos Mirabolantes – O Olho do Mapinguari • Notícias da Lua • Sobre Amizade e Bicicletas •As Aventuras de Minuano Kid
Sessão Curtas Só para Baixinhos – 14h às 16h • Meu Nome é Maalum • Vellozia • O Jardim Mágico • A História de Ayana • O Menino que Engoliu o Choro • Sonhos Voadores
Sessão Curtas Locais e Bate-papo – 18h às 19h30 • Conversa Atravessada • História da Capoeira em Porto Real • O Bê Á Bá da Capoeira • Tô Sabendo e Vou Contar Tudo • A Cultura Hip Hop
Sessão Cine Especial – 19h30 às 21h30 • O Agente Secreto (Classificação indicativa: 16 anos)
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