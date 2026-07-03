Município também alcançou o 5º lugar entre as cidades que mais geraram empregos dos demais no Estado do Rio de Janeiro - Foto: Divulgação

Município também alcançou o 5º lugar entre as cidades que mais geraram empregos dos demais no Estado do Rio de JaneiroFoto: Divulgação

Publicado 03/07/2026 15:42

Porto Real - Porto Real voltou a ocupar o primeiro lugar na geração de empregos formais no Sul Fluminense. Os dados do Novo Caged (Cadastro Geral de Empregados e Desempregados) de maio, divulgados no último dia 30 de junho pelo Ministério do Trabalho e Emprego, mostram que o município

registrou saldo positivo de 509 novas vagas com carteira assinada em maio de 2026, mantendo a liderança regional pelo segundo mês consecutivo.

O resultado coloca Porto Real com ampla vantagem em relação aos demais municípios da região. Resende aparece na segunda colocação, com 162 vagas, seguida por Valença (144), Barra Mansa (126), Barra do Piraí (72) e Volta Redonda (50).

O desempenho reflete o momento de crescimento econômico vivido pelo município, impulsionado pela força do setor industrial e pela chegada de novos investimentos. Um dos principais exemplos é o ciclo de

investimentos anunciado pela Stellantis para a planta de Porto Real, que contempla a modernização da fábrica, a ampliação da produção e o fortalecimento da cadeia automotiva, criando novas oportunidades de

emprego e impulsionando o desenvolvimento econômico da cidade.

Além dos investimentos em infraestrutura que beneficiaram diretamente o setor industrial, a Prefeitura de Porto Real também vem investindo na qualificação da mão de obra local. O CECAPI Real (Centro de Capacitação Profissional) já formou centenas de moradores em cursos voltados às demandas da indústria, preparando trabalhadores para aproveitar as oportunidades geradas pelo crescimento do setor produtivo.

"A combinação entre atração de investimentos, fortalecimento da indústria e qualificação profissional também colocou Porto Real em destaque no cenário estadual. Nos dados de maio, o município alcançou a

5ª colocação entre as cidades que mais geraram empregos formais no Estado do Rio de Janeiro, ficando atrás apenas do Rio de Janeiro, Campos dos Goytacazes, Belford Roxo e Itaboraí. O resultado reforça a

consolidação de Porto Real como um dos principais polos de desenvolvimento econômico do interior fluminense, gerando mais renda, oportunidades e qualidade de vida para a população", disse o prefeito

Alexandre Serfiotis.

Ranking do Sul Fluminense – Saldo de empregos formais (maio de 2026)

* Porto Real: 509

* Resende: 162

* Valença: 144

* Barra Mansa: 126

* Barra do Piraí: 72

* Volta Redonda: 50

* Piraí: 24

* Pinheiral: 24

* Quatis: 14

* Paraty: 6

* Angra dos Reis: 5

* Rio Claro: -23

* Rio das Flores: -28

* Itatiaia: -29