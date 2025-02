Publicado 24/02/2025 13:19

Quatis - A Prefeitura de Quatis anunciou, na última sexta-feira (21), a programação oficial do Carnaval Quatis 2025, um evento tradicional que atrai centenas de foliões. Durante cinco dias, a festa acontece na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro, com acesso gratuito.

A celebração começa na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e se estende até terça-feira, dia 4 de março, com shows de artistas regionais e nacionais, incluindo Sérgio Loroza e a Bateria da Beija Flor de Nilópolis. Outros destaques são Hellen Reis, Jair Soares e banda, Flavia Saolli e Banda Interlig. Além disso, Vinny DJ anima o público diariamente nos intervalos e a banda ‘Charanga da Alegria’ resgata as clássicas marchinhas de carnaval. Para garantir diversão a todas as idades, matinês serão realizadas no centro da cidade e nos distritos.



A festa começa na sexta-feira (28) com um show de Sérgio Loroza às 23h30, trazendo um repertório animado de samba, marchinhas e clássicos do carnaval carioca. O cantor se apresenta em parceria com a Fundação Anita Mantuano de Artes do Estado do Rio de Janeiro (Funarj). Antes disso, às 19h, Vinny DJ aquece a primeira noite de folia.



No sábado (1º), a partir das 20h, a Bateria da Beija Flor de Nilópolis promete contagiar o público com o ritmo marcante das escolas de samba cariocas. Mais tarde, às 23h30, Hellen Reis assume o palco com um show vibrante repleto de músicas brasileiras. Vinny DJ continua comandando o som durante os intervalos.



No domingo (2), às 20h, acontece o tradicional desfile da Charanga da Alegria, trazendo as clássicas marchinhas. Depois, às 23h30, Jair Soares e Banda assumem a festa, com Vinny DJ garantindo a animação nos intervalos.



A programação segue na segunda-feira (3), quando Hellen Reis retorna para mais um show às 21h30. Logo depois, às 23h30, Flávia Saolli sobe ao palco com um repertório animado de samba e outros ritmos carnavalescos. A apresentação da cantora também ocorre em parceria com a Funarj. Como em todas as noites, Vinny DJ mantém o clima festivo.



Na terça-feira (4), a Banda Interlig encerra a festa com um grande show às 23h30. Antes disso, às 20h, a Charanga da Alegria retorna para mais um desfile, e Vinny DJ anima o público nos intervalos. O evento se encerra oficialmente às 3h da madrugada.



Além das apresentações musicais, a festa contará com barracas de comidas típicas e opções gastronômicas variadas, operadas por comerciantes locais e vendedores ambulantes.



O Carnaval Quatis 2025 também oferece diversão para as crianças e suas famílias com matinês especiais. No sábado, o distrito de Falcão recebe uma tarde carnavalesca a partir das 16h. Na segunda-feira, a folia infantil acontece no distrito Ribeirão de São Joaquim, no mesmo horário, com apresentações da Charanga da Alegria e recreação.



As matinês no centro de Quatis ocorrem na Praça Dr. Teixeira Brandão, um espaço já conhecido pelas tradicionais festas infantis da cidade. O evento acontece no domingo e na terça-feira de carnaval, sempre a partir das 16h, oferecendo música, brincadeiras e diversão para toda a família.