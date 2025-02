Publicado 25/02/2025 13:06

Quatis - A Prefeitura de Quatis divulgou a programação oficial dos desfiles dos blocos de rua e das escolas de samba que animarão as ruas da cidade durante o Carnaval. A festa dos foliões terá início na sexta-feira, dia 28 de fevereiro, e seguirá até o dia 4 de março, trazendo muita música e alegria para moradores e visitantes.

Os blocos de rua que participarão do evento foram previamente autorizados pela administração municipal por meio de um processo de cadastramento. Durante essa etapa, os representantes das agremiações realizaram suas inscrições, garantindo apoio e permissão para desfilar pelas vias do município, em conformidade com as leis e diretrizes de organização e ordem pública.

A programação contará com diversas atrações ao longo dos dias de folia. A abertura será na sexta-feira (28), às 18h30, com o desfile do Bloco Feliz Idade, que terá sua concentração na Praça Dr. Teixeira Brandão, no Centro. No sábado (1º), às 14h, será a vez do Bloco Las Vegas, que se reunirá no Bar do Coruja.

O domingo (2) promete muita animação com três blocos nas ruas: o Bloco Chapéu Maluco, que sairá às 10h do Bar do Marcinho, no bairro Bondarovsky; o Bloco Almirantes (Vasco da Gama), que se concentrará às 14h30 em frente ao palco principal, na Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro; e o Bloco Unidos da Raiz, que iniciará seu desfile às 18h, com concentração na Praça dos Expedicionários, também no Centro.

Na segunda-feira (3), a folia continua com o Bloco Maria Folia, que começará às 9h30, saindo do Bar do Marcinho, no bairro Bondarovsky. Já na terça-feira (4), último dia de Carnaval, a cidade contará com três desfiles: o Bloco do Carimbo, que sairá às 16h da Avenida Nossa Senhora do Rosário, no Centro; mais uma apresentação do Bloco Las Vegas, às 18h, com concentração em frente ao palco principal, na mesma avenida; e o Bloco Unidos de Falcão, que terá sua concentração às 10h na Rua da Palha, no distrito de Falcão.