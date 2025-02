Reunião sobre segurança, em Quatis (RJ) - Foto: Divulgação/ PMQ

Publicado 25/02/2025 13:01

Quatis - O esquema de segurança e o reforço do policiamento para o Carnaval foram os principais temas discutidos em uma série de reuniões realizadas nesta semana pelo prefeito de Quatis, Aluísio d’Elias. Os encontros ocorreram no Centro Administrativo 25 de Novembro e contaram com a participação de autoridades da segurança pública.

Na terça-feira (18), o prefeito se reuniu com Marcelo Russo, delegado da 100ª Delegacia de Polícia de Porto Real. Já na quinta-feira (20), o diálogo foi com a comandante do 37º Batalhão da Polícia Militar, Sabrina Silva, e com o tenente R. Soares, representante da Companhia Policial de Porto Real e Quatis.



O objetivo das reuniões foi definir estratégias para reforçar a segurança na cidade durante o período carnavalesco, que se inicia na próxima semana. Segundo as autoridades, a operação contará com um contingente de aproximadamente 30 policiais militares por noite, além do suporte da Guarda Civil Municipal (GCM) e de agentes de segurança privada. O encontro também contou com a presença do secretário de Governo, Diego Boechat, e do secretário de Ordem Urbana, Luiz Carlos Neto, conhecido como Lula.



O prefeito destacou a importância do policiamento reforçado para garantir a segurança e a tranquilidade dos foliões. Ele ressaltou que a gestão municipal tem trabalhado para ampliar o patrulhamento e assegurar um evento seguro para todos. “Estamos organizando um reforço no efetivo policial, com mais agentes e viaturas à disposição. O Carnaval é um evento tradicional e esperado na cidade, e queremos proporcionar uma festa animada, mas com total segurança para moradores e visitantes”, afirmou Aluísio.