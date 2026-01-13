A inclusão do Horto dos Quatis reforça sua relevância como espaço voltado à educação ambiental - Foto: Divulgação

A inclusão do Horto dos Quatis reforça sua relevância como espaço voltado à educação ambientalFoto: Divulgação

Publicado 13/01/2026 10:38

Quatis - O Parque Natural Municipal Horto dos Quatis passou a integrar o Guia para Aulas em Espaços Não Formais Institucionalizados de Ensino de Ciências do Vale do Paraíba Fluminense. O material tem como objetivo apoiar professores dos anos finais do Ensino Fundamental, relacionando os conteúdos previstos na Base Nacional Comum Curricular (BNCC) ao uso de espaços não formais de aprendizagem.

O guia destaca o potencial educativo de ambientes como parques, museus e áreas naturais, reconhecendo esses locais como ferramentas importantes no processo de ensino-aprendizagem em Ciências. A inclusão do Horto dos Quatis reforça sua relevância como espaço voltado à educação ambiental, à promoção do conhecimento científico e à conscientização sobre a conservação da biodiversidade.

Para o município, a participação no guia representa o reconhecimento do território como ambiente educativo e fortalece o compromisso com a educação, a sustentabilidade e a formação cidadã.

O guia está disponível para consulta pública no site da plataforma EduCAPES, e pode ser acessado através do endereço:

https://educapes.capes.gov.br/handle/capes/1133655