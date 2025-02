A Companhia Teatral Queimados Encena possui mais de 20 anos de atividades e acumula mais de 20 espetáculos teatrais - Divulgação

Publicado 26/02/2025 17:12

Com o objetivo de reunir diferentes grupos teatrais do Estado do Rio de Janeiro, a Companhia Teatral Queimados Encena realiza a 4ª edição do Festflum - Festival Fluminense de Monólogos - Edição Afro-Brasileira, no Museu da História e da Cultura Afro-Brasileira (MUHCAB), entre os dias 25 de março e 6 de abril. Mas atenção, as inscrições podem ser realizadas somente até sexta-feira no site da Cia Teatral no link do edital Além disso, a organização também oferecerá, gratuitamente, uma oficina teatral sobre encenação solo, com Hilton Cobra, e um debate sobre escolhas estéticas e temáticas, com Carmen Luz.Ao todo, serão 10 apresentações teatrais de monólogos com temática Afro-Brasileira, selecionados através de chamada pública por um júri, durante duas semanas, com entrada gratuita, premiação em dinheiro para melhor intérprete, ajuda de custo para os selecionados e entrega de troféus de participação.Leandro Santanna, diretor artístico e um dos fundadores da Cia Teatral, reforça a importância de se levar o Festival para o MUHCAB, renovando as conexões com a ancestralidade. “Nos últimos tempos acompanhamos debates sobre a ausencia de intérpretes negros no audiovisual de um Brasil com 54% de pessoas autodeclaradas negras. Em paralelo a isso, inúmeros artistas utilizam o teatro, como ferramenta de trabalho para desenvolver projetos economicamente possíveis, que discutam a questão racial da nação. Com este festival, trazemos mais uma edição para a Pequena África para reforçar a importância da centralidade deste território para todo o Estado do Rio de Janeiro e estimular a circulação de espetáculos dos diversos municípios fluminenses na capital Carioca”, explica.Ele ainda enfatiza que o desejo da Cia Teatral é “celebrar intérpretes que se dedicam à carpintaria da construção minuciosa dos personagens se renova a cada edição do Festflum, e está sempre conectado com as janelas abertas, ou não, pelo mercado teatral. A cena Fluminense vem investindo bastante na criação de inúmeros espetáculos que discutem a negritude brasileira e a construção deste país totalmente afro-influenciado”, reflete Santanna.