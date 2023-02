Direção, coordenação e professores recebem pais e alunos durante todo dia letivo para orientar sobre o novo ambiente escolar de diversos alunos - Divulgação

Publicado 07/02/2023 08:00

Quissamã - As aulas na rede municipal de ensino retornaram nesta segunda-feira (6) em Quissamã. Segundo a Coordenação de Gestão Pedagógica (COGEP), vinculada à Secretaria Municipal de Educação, a rede atende uma média anual de 4,5 mil alunos matriculados, com cerca de 960 profissionais envolvidos. A temática “Educação que Inspira” foi escolhida para nortear a prática educacional no ano de 2023, que significa o desejo de aprender e inspirar uns aos outros.

O prefeito em exercício, Marcelo Batista, a secretária de Educação, Helena Lima, e a coordenadora da COGEP, Joelma Passos, estiveram na Escola Professora Regina Celi Passos para recepcionar as turmas da manhã.

"Só temos que agradecer a todos os pais que confiam na educação de Quissamã e que possamos continuar avançando nas conquistas ao longo do ano. Temos certeza que educação em Quissamã vai continuar inspirando os alunos, as famílias e profissionais por muito tempo", disse Marcelo.

Desde a última semana, a Prefeitura vem recebendo profissionais de toda rede para a retomada do ano letivo. Pedagogos, gestores, coordenadores, equipe de apoio, merendeiras, auxiliares (creche e cuidador), profissionais da secretaria e transporte com palestras da psicóloga e professora Sophia David sobre “O desafio de educar as novas gerações”, e do Professor Vilmar Lugão de Britto com o tema “Novos tempos na educação, uma nova escola. Vamos refletir o papel do gestor?”.

"Promovemos encontros com os profissionais desde a última semana. E hoje nessa retomada, os pais e nossas crianças estão sendo recebidos nas unidades escolares para que juntos possamos ter um ano tranquilo, leve e inspirador. Estamos retornando com boas energias para mais um ano letivo, com alunos cada vez mais estimulados. Ano de novos desafios e expectativa de novamente viver muita coisa boa e continuar transformando a vida dos nossos alunos", disse Helena.

Direção, coordenação e professores recebem pais e alunos durante todo dia letivo para orientar sobre o novo ambiente escolar de diversos alunos. "Seguimos nosso planejamento de reunião com os pais na última semana explicando como é a rotina da escola. Na primeira semana de aulas sempre passamos por adaptação de alunos da educação infantil, com novas turmas, novos colegas e professores", informou a Diretora Pedagógica da unidade, Gilcilene Lourenço.

Júlio César Pinto, 46 anos, pai dos gêmeos João Pedro e João Gabriel, alunos do 2º ano do maternal. "Expectativa de melhora para os meus filhos e outras crianças também. Que esse ano letivo tenha ainda mais aprendizado. A gente vê que o município hoje oferece tudo de bom para os alunos", disse.