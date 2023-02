Foi levado um pedido de apoio para a liberação de repasses dos convênios firmados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) - Divulgação

Publicado 08/02/2023 20:30 | Atualizado 08/02/2023 20:35

Quissamã - A prefeita de Quissamã, Fátima Pacheco, o vice-prefeito Marcelo Batista e prefeitos do Consórcio Publico Intermunicipal de Desenvolvimento do Norte e Noroeste Fluminense (Cidennf) se reuniram com André Ceciliano, secretário de Assuntos Federativos da Secretaria de Relações Institucionais, nesta quarta-feira (8), em Brasília. Na pauta, diversos assuntos relacionados ao desenvolvimento de Quissamã e das regiões Norte e Noroeste Fluminense.



"Tivemos uma excelente reunião, onde conseguimos tratar de assuntos muito importantes para as regiões Norte e Noroeste. A comitiva de prefeitos e prefeitas reforça a importância das ações regionais. O Ceciliano é um parceiro de Quissamã e de toda a região, desde quando era presidente da Alerj, quando destinou uma emenda de R$ 10 milhões para um projeto de turismo regional do Cidennf", disse a prefeita Fátima Pacheco, que também é presidente do Cidennf.



A comitiva também contou com as presenças da prefeita de São João da Barra, Carla Caputi; dos prefeitos de Bom Jesus do Itabapoana, Paulo Sergio Cyrillo; de Carapebus, Bernard Tavares; de Italva, Léo Pelanca; de Miracema, Clóvis Tostes; de Porciúncula, Léo Coutinho; de São Fidélis, Amarildo Alcântara; de Itaocara, Geyves Maia; e o vice-prefeito de São Francisco do Itabapoana, Raliston Souza. Além do secretário executivo do Cidennf, Vinicius Viana.



Na pauta, os prefeitos e André Ceciliano trataram de diversos assuntos, como os impactos causados pela mudança de regras do ICMS dos Royalties, ocasionando a redução dos orçamentos municipais. Também foi levado um pedido de apoio para a liberação de repasses dos convênios firmados junto ao Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa) para aquisição de Patrulha Mecanizada e também para estruturação do projeto "Rota Turística Regional Caminhos do Açúcar".