O primeiro dia de competição reuniu atletas das categorias profissional masculino e Open, com atletas locais - Divulgação

O primeiro dia de competição reuniu atletas das categorias profissional masculino e Open, com atletas locaisDivulgação

Publicado 09/02/2023 17:29 | Atualizado 09/02/2023 17:37

Quissamã - O Quissamã Pro-Am 2023 promoveu suas primeiras baterias nesta quinta-feira (9), em Barra do Furado. O torneio de surfe apresentado pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, segue até domingo (12) e vale como etapa inicial dos circuitos estaduais profissional e júnior do Rio de Janeiro neste ano. A etapa tem apoio da Federação de Surfe do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ).

Para os profissionais, a etapa distribui um total de R$ 54.400 em premiação, divididos de forma proporcional entre as categorias masculina e feminina, seguindo o modelo da Confederação Brasileira de Surf. Já para os juniores, segundo a Federação, a etapa terá nível máximo, sendo fundamental para a definição dos campeões estaduais e da equipe carioca no brasileiro de 2024.

Segundo o presidente de FESERJ, Guilherme Aguiar, será um campeonato de alto nível, com atletas consagrados e jovens promessas. O Presidente também destaca a importância de Barra do Furado para a modalidade.

"Neste campeonato teremos os melhores surfistas do Rio de Janeiro, tanto da nova geração, quanto os já consagrados. Estamos com uma estrutura maravilhosa oferecida pela Prefeitura, com replay, transmissão ao vivo para os juízes, então a gente espera fazer um grande trabalho. Barra do Furado é um pico tradicional do surfe da região, já abrigou grandes competições nacionais e hoje (quinta), por exemplo, tem altas ondas, uma onda que permite os atletas fazerem manobras de alto nível. Está todo mundo muito empolgado pra fazer uma grande performance", disse.

O primeiro dia de competição reuniu atletas das categorias profissional masculino e Open, com atletas locais. Entre os competidores, o campeão do Circuito Estadual de Surf de 2021, Theo Frésia. O atleta de Armação dos Búzios comenta a expectativa para essa primeira etapa do circuito estadual.

"A previsão promete altas ondas, os melhores surfistas do Rio de Janeiro vão estar batalhando. Convido a galera pra prestigiar esse evento em Barra do Furado, único município (Quissamã) que recebeu três eventos em menos de dois anos. Condições perfeitas de surfe, têm altas ondas pra galera mostrar o trabalho. Esse final de semana promete", disse.

O campeonato conta com dez categorias em disputa pelos rankings estaduais, sendo duas do circuito profissional e oito do circuito júnior. Todo o evento está sendo transmitido ao vivo, por meio do canal da FESERJ no Youtube, com apoio da Work Banda Larga.