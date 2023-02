Jota Quest liderada por Rogério Flausino promete trazer alegria e relembrar os bons tempos com o pop rock com as músicas "Fácil", "Dias Melhores" e "Só hoje" - Divulgação

Jota Quest liderada por Rogério Flausino promete trazer alegria e relembrar os bons tempos com o pop rock com as músicas "Fácil", "Dias Melhores" e "Só hoje"Divulgação

Publicado 11/02/2023 06:00

Quissamã - No próximo final de semana, o pop rock e sertanejo tomam conta de Quissamã. Jota Quest e Gustavo Mioto se apresentam gratuitamente em Barra do Furado e na praia de João Francisco, fechando a programação que antecede o Carnaval Viver Quissa 2023. O show do Jota Quest acontece na sexta-feira (10), em Barra do Furado, às 22h. E Gustavo Mioto se apresenta no domingo (12), em João Francisco, às 18h.



Sendo eventos totalmente gratuitos, promovidos pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, expectativa novamente de grande público.



No início dos anos 90, o rock brasileiro começava a fazer sucesso novamente. Depois de anos de lacuna, Jota Quest começava a despontar nacionalmente. A banda fazia uma mistura acrescentando black ao rock e ao pop. Essa junção se tornou o diferencial do grupo. O grupo liderado por Rogério Flausino promete trazer alegria e relembrar os bons tempos com o pop rock. Entre os sucessos que a banda mineira vai apresentar estão “Fácil”, "Dias Melhores" e “Só hoje”.



Gustavo Mioto é cantor e compositor, um dos cantores sertanejos de maior destaque no cenário nacional atual. Começou a carreira na infância, cantando em bandas de baile. Lançou seu primeiro álbum, "Fora de Moda", em 2012, seguido de Ciclos (2015) e gravações ao vivo de sucesso. Faz sucesso por hits como "Solteiro não Trai", "Impressionando os Anjos", "Contramão" e "Despedida de Casal", além do hit "Eu Gosto Assim", com Mari Fernandez, sucesso nas redes sociais.





A Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer preparou uma programação especial para o verão, que conta com uma série de shows gratuitos. Diversas atividades esportivas e culturais, voltadas para todas as idades, também estão na agenda do Verão Viver Quissamã 2023. Ferrugem se apresenta em Quissamã em 16 de fevereiro.