Vacinar é um ato de amor, de proteção e de cuidado", salientou o secretário de Saúde, Nilton Furinga - Divulgação

Publicado 13/02/2023 15:37 | Atualizado 13/02/2023 15:38

Quissamã - Quissamã ultrapassou as metas de cobertura vacinal do calendário básico de vacinação infantil, determinadas pelo Ministério de Saúde, resultado que coloca a vacinação no município acima dos números nacionais no ano de 2022. Os dados confrontam a realidade do que ocorre na maioria dos municípios do país, onde a cobertura vacinal tem diminuído nos últimos anos, em função da baixa procura dos pais pela imunização das crianças menores de dois anos de idade.

Com a maioria das médias percentuais acima de 95%, a imunização das crianças nesta faixa etária no município é fruto da atuação da Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Saúde, ao realizar buscas ativas promovidas pela Coordenação Municipal de Imunização, em parceria com a Coordenação, além das equipes de Estratégia Saúde da Família, com diversos trabalhos de conscientização nas unidades escolas e campanhas periódicas.

“É um sentimento de dever cumprido. Ao longo do ano de 2022, desenvolvemos diversas ações para alcançar e ultrapassar essas metas. A equipe de imunização monitora todas as crianças do município, através da identificação dos faltosos, em contato com as unidades de saúde para realizar buscas ativas dos pais e responsáveis. Além disso, existem as campanhas nacionais de vacinação e campanhas municipais que desenvolvemos dentro das escolas e creches com foco na conscientização. Isso faz com que nossas crianças estejam mais seguras caso contraiam doenças como sarampo, poliomielite e rubéola”, explicou a coordenadora Municipal de Imunização, Natália Villaça.

A meta estipulada pelo Ministério da Saúde para as vacinas BCG e Rotavírus foi de 90% e, o município de Quissamã atingiu a marca de 97,68% e 101,99% respectivamente. Já para as demais vacinas, as metas eram de 95% de cobertura e Quissamã atingiu, por exemplo: 104,97% na Pneumocócica 10; 104,64% na vacinação da Trípice Viral; 99,67% na Meningocócia C; 98,68% na Varicela e 98,01% na imunização da Pentavalente de crianças menores de dois anos.

“Ressaltamos que o trabalho integrado entre a Estratégia Saúde da Família e a Coordenação de Imunização foi fundamental para o alcance das metas de vacinação na nossa cidade. O trabalho de ir às escolas, às creches, atualizar o cartão vacinal, ir ao domicílio, resultou nessa conquista para as nossas crianças. Vacinar é um ato de amor, de proteção e de cuidado”, salientou o secretário de Saúde, Nilton Furinga.