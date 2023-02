A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito planejou o evento também para garantir segurança para a população - Arquivo Pessoal

Publicado 16/02/2023 09:59 | Atualizado 16/02/2023 09:59

Quissamã - Blocos de rua, bois malhadinhos, trio elétrico, shows regionais e nacionais. A programação do Carnaval Viver Quissa 2023 promovida pela Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, vai arrastar a multidão entre os dias 16 e 21 na área central e nas praias. No total, serão mais de 100 horas de diversão no Centro e nas praias.

"Preparamos uma super festa de Carnaval para os quissamaenses e turistas. Serão seis dias de muita diversão, com atrações nacionais, regionais e valorização do carnaval tradicional da cidade, com os blocos e bois", disse a prefeita Fátima Pacheco.

A primeira atração se apresenta já nesta quinta-feira (16) para alegria dos fãs de pagode. O cantor Ferrugem promete entregar um grande show às 23h, no Palco Oficial, no Sítio Quissamã (área central). No mesmo dia, além do show de Ferrugem, haverá blocos de 20h às 22h na Avenida Barão de Vila Franco, no Centro. Na sexta, será a vez do baile à fantasia, com a banda Vibe Mix, às 23h, na Praia de João Francisco. No domingo, às 23h, o grupo Clareou também se apresenta no palco oficial.

"É uma programação que fortalece a economia, turismo e leva o nome de Quissamã para todo estado. Temos a certeza que o carnaval também será um sucesso, como tem sido nossa programação de verão", comentou a secretária de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Kitiely Freitas.

A Secretaria de Segurança Pública e Trânsito planejou o evento também para garantir segurança para a população. Serão entre 200 e 300 pessoas da equipe de Apoio nas ruas, além da Guarda Municipal em trechos de maior movimentação de veículos, Polícia Militar e Civil, que também informou que haverá reforço no plantão na Delegacia durante os dias de festa.

Apoio ao Carnaval tradicional

A Prefeitura de Quissamã concedeu um auxílio financeiro, por meio da Secretaria de Governo, aos bois malhadinhos e blocos de carnaval de rua do município. O valor do auxílio foi de R$ 15 mil para cada Boi Malhadinho (em 2022, foi de R$ 10 mil), limitado ao quantitativo máximo de nove bois selecionados. Já cada Bloco de Rua recebeu R$ 8 mil (em 2022, foi de R$ 6,5), limitado ao quantitativo máximo de sete blocos selecionados.

Confira a programação do palco oficial:

Quinta (16) - 23h - Ferrugem

Sábado (18) - Maíza Lima

Domingo (19) - Clareou

Segunda (20) - Chapas do Brasil

Terça (21) - Os Mulekes