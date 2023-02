Os finalistas do Quissamã Pro-Am 2023 promoveram um verdadeiro espetáculo de surfe no mar de Barra do Furado, neste domingo (12) - Divulgação

Publicado 13/02/2023 16:12 | Atualizado 13/02/2023 16:17

Quissamã - Os finalistas do Quissamã Pro-Am 2023 promoveram um verdadeiro espetáculo de surfe no mar de Barra do Furado, neste domingo (12). O Quissamã Pro-Am 2023 valeu como etapa inicial do circuito estadual profissional e júnior do Estado do Rio de Janeiro, apresentado pela Prefeitura de Quissamã, por meio da Secretaria de Esporte e Juventude, com apoio da Federação de Surf do Estado do Rio de Janeiro (FESERJ).



Sob um dia lindo de sol, os surfistas se enfrentaram em dez baterias femininas e masculinas, local e Pro, com disputas acirradas pelo ranking estadual. Foram distribuídos um total de R$54.400 em premiação para os profissionais e, para os juniores, a etapa resultou em pontuação máxima, importante para a definição dos campeões estaduais e da equipe carioca deste ano.



"Estivemos por quatro dias em Barra do Furado nesta etapa estadual de surfe e foi lindo ver essa galera surfando no mar de Barra do Furado. Quero, em nome da Prefeitura de Quissamã agradecer a FESERJ por este lindo evento, a equipe da Secretaria de Esporte e Juventude e a todos os comerciantes de Barra do Furado que receberam tão bem todos os atletas e turistas. É Quissamã investindo no esporte e em cada cidadão", disse a secretária de Esporte e Juventude de Quissamã, Isis Chagas.



O produtor de eventos da FESERJ, Pedro Falcão, agradeceu a presença de todos os atletas e ressaltou o compromisso da Prefeitura de Quissamã com o esporte. “A cada ano que passa, a gente vê o crescimento do surfe aqui em Barra do Furado e com os investimentos esse esporte tende a continuar crescendo, revelando ainda mais atletas", frisou Pedro, seguido do presidente da Associação Barra Surf Clube, Paulo Parente. “Para nós foi um prazer realizar essa etapa, um compromisso da prefeita Fátima Pacheco, exaltando o surfe e movimentando a economia local”, falou.



“Foi uma bateria bem difícil, não conseguia achar uma onda realmente boa no começo. Mas eu mantive a calma e no final, restando apenas dois minutos, eu consegui pegar uma onda. Era a minha última chance e eu virei na última onda, graças a Deus”, revelou a campeã da bateria Feminino Pro, Tais Almeida.