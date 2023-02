Localizado e preso pela Polícia Militar (PM), Cafu tem vínculo familiar com políticos do município - Reprodução Rede Social

Publicado 23/02/2023 10:24 | Atualizado 23/02/2023 10:47

Quissamã - Famílias e foliões foram surpreendidos por uma restroescavadeira que invadiu o Carnaval de Rua de Quissamã -RJ, na noite desta terça-feira (21). Dirigido por um homem com sinais de embriaguez, conhecido na cidade como Marcelo 'Cafu', o trator avançou em direção às pessoas. Veja o vídeo registrado por câmeras de segurança:

Homem invade o carnaval de rua em Quissamã com um trator.

As imagens mostram tumulto e correria, depois do veículo derrubar cones em desobediência à Guarda Civil Municipal, que impedia o acesso de veículos a Rua Barão de Vila Franca, no centro da cidade, local onde aconteciam os desfiles de bois pintadinhos e blocos locais. É possível ver mães com crianças no colo correndo, mesas e cadeiras atropeladas, produtos de ambulantes danificados e por pouco não ocorreu uma tragédia.

Localizado e preso pela Polícia Militar (PM), Cafu tem vínculo familiar com políticos do município. Ele é primo de Alexandra Moreira, vereadora de Quissamã, e ex-primeira dama, esposa de Armando Carneiro. Ele também é filho do ex-vereador Amaro Cafuri, que é tio de Alexandra.



Segundo relatos de moradores, esta não seria a primeira vez que o suspeito provoca incidentes na cidade. Comentários nas redes sociais denunciam que o indivíduo teria feito a mesma cena há alguns dias na praia do município, com os banhistas na orla.

Ele foi conduzido à delegacia para formalização de um boletim de ocorrências. Segundo o Boletim, ele não apresentou habilitação para conduzir a máquina retroescavadeira. O indivíduo permanece preso e aguarda a audiência de custódia.