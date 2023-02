O Sorriso Maroto surgiu em 1997 entre uma brincadeira de amigos - Divulgação

Publicado 24/02/2023 10:20

Quissamã - O último final de semana de programação do verão Viver Quissa 2023 vai ser de muito pagode com o grupo Sorriso Maroto, no domingo (26). A Prefeitura de Quissamã, através da Secretaria de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, leva o show ao palco oficial, no Sítio Quissamã, às 22h. A banda criada há 25 anos vai tocar e cantar com o público sucessos que marcam gerações. Expectativa novamente de grande público, como tem sido tradicional durante toda programação de verão e carnaval no município. O evento é totalmente gratuito.

O Sorriso Maroto surgiu em 1997 entre uma brincadeira de amigos. Bruno Cardoso (voz), Cris Oliveira (percussão e vocal), Sérgio Jr (violão e vocal), Vinícius Augusto (teclado e vocal) e Fred (percussão) decidiram se juntar em Grajaú, no Rio de Janeiro, e de lá para cá não pararam de fazer sucesso em todo Brasil e no mundo.

O primeiro projeto do grupo ganhou Disco de Ouro e alcançou o topo das rádios brasileiras com "Ainda Gosto de Você". Em 2002, lançou o trabalho "Por Você", que contou com seis faixas, presentes também no repertório do primeiro DVD, lançado dois anos depois. Sucesso de público, o "Por Você Ao Vivo", de 2004, ficou entre os cinco primeiros lugares dos CDs brasileiros mais vendidos em São Paulo.

A Secretaria Municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer preparou uma programação especial para o verão, que conta com uma série de shows gratuitos. Passaram por Quissamã Leo Santana, L7nnon, Dennis DJ, Xande de Pilares, Ferrugem, entre outros. Diversas atividades esportivas e culturais, voltadas para todas as idades, também estiveram na agenda do Verão Viver Quissa 2023, com torneios, blocos, bois malhadinhos, matinês, apresentações nas Casuarinas, Visgueiro, orla de João Francisco, Barra do Furado e Centro.