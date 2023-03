Crianças de 6 meses a 2 anos de idade começaram a receber a 1ª dose do imunizante da Pfizer, no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas - Divulgação

Publicado 02/03/2023 15:44 | Atualizado 02/03/2023 15:48

Quissamã - Quissamã segue avançando na vacinação contra a Covid-19. Nesta quinta-feira (2), crianças de 6 meses a 2 anos de idade começaram a receber a 1ª dose do imunizante da Pfizer, no Centro de Saúde Benedito Pinto das Chagas. A imunização seguirá na próxima semana, de acordo com o calendário que será divulgado pelo Programa Municipal de Imunização da Secretaria de Saúde de Quissamã.

Para Cleiton Quaresma, o pai da pequena Maria Júlia Pessanha Pinto Quaresma (8 meses), a imunização contra a Covid é fundamental para protegê-la, uma vez que todos da família já estão vacinados. “Quando soubemos que havia sido disponibilizada a imunização para a faixa etária dela, logo nos programamos para trazê-la para tomar a vacina e protegê-la”, revelou o pai.

“Iniciamos hoje esta faixa etária de vacinação com uma boa adesão dos pais e responsáveis aqui no Centro de Saúde. A partir de agora, vamos abrir agenda de imunização para essas crianças de 6 meses a 2 anos de idade em todas as unidades de saúde, a fim de facilitar o acesso à vacina e consequente, para que consigamos atingir todas as crianças que precisam ser imunizadas neste momento contra a Covid-19, ampliando assim, a proteção de toda a população”, explicou a coordenadora Municipal de Imunização, Natália Villaça Alves, alertando que os pais devem ficar atentos aos calendários que serão divulgados em breve.

Para receber a vacina contra a Covid-19, os pais devem levar os pequenos nos dias, locais e horários disponibilizados pelo Programa Municipal de Imunização munidos do CPF ou do Cartão do SUS e da Caderneta de Vacinação da criança.