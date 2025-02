Sessão foi iniciada pelo vereador e presidente da Comissão de Saúde, Aílson Barreto - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:06

Quissamã - A Secretaria de Saúde de Quissamã realizou a Audiência Pública de Prestação de Contas do 3º quadrimestre de 2024, no Plenário da Câmara Municipal. O evento teve como objetivo apresentar à população e aos vereadores os números e as ações realizadas no período de setembro a dezembro de 2024, destacando as atividades da rede de saúde do município.

A sessão foi iniciada pelo vereador e presidente da Comissão de Saúde, Aílson Barreto, que enfatizou a importância do trabalho desenvolvido pela Secretaria de Saúde. A mesa contou com a presença do presidente da Câmara Municipal, Mazinho Batista, e outros vereadores como Aílson Barreto, Cachuca, Luan Buiu, Ítalo Pacheco e Cássio Reis, além da secretária de Saúde e vice-prefeita, Sabrine Pereira, da subsecretária Milena Viana e demais representantes da gestão municipal e do Conselho Municipal de Saúde.

Durante a audiência, foram apresentados importantes números de atendimentos realizados pela rede municipal de saúde. O Centro de Especialidades registrou 5.482 atendimentos em diversas especialidades médicas, e o Hospital Municipal Mariana Maria de Jesus realizou 283 procedimentos cirúrgicos, 1.704 exames de tomografia e 1.276 atendimentos de adultos na emergência, além de 5.294 atendimentos na emergência pediátrica.

No âmbito da Estratégia Saúde da Família, os agentes comunitários realizaram 34.343 acompanhamentos, e as consultas médicas somaram 11.247, incluindo clínicas médicas e pediatria. O serviço de enfermagem também teve um grande alcance, com 2.502 consultas e 345 visitas domiciliares realizadas por médicos da família.

Avanços e desafios - A secretária de Saúde, Sabrine Pereira, destacou a importância dessa prestação de contas, que visa manter a população informada sobre as ações da Secretaria. "Este evento é uma oportunidade importante para apresentar os resultados e as ações de saúde realizadas, além de destacar o investimento contínuo no setor para garantir o atendimento de qualidade à nossa população", afirmou a secretária.

Entre os indicadores apresentados, também foram mencionados 5.147 exames radiológicos, 1.274 movimentações de ambulâncias e 102.693 exames laboratoriais. Além disso, as receitas atendidas totalizaram 24.193 durante o período.

Com a prestação de contas, a Secretaria de Saúde reafirma seu compromisso com a transparência e com a melhoria dos serviços prestados à população de Quissamã.