Crianças se divertem nos espaços recreativos montados nas praias de Quissamã durante o Carnaval Viver 2025 - Foto: Divulgação

Publicado 26/02/2025 15:34

Quissamã - O Carnaval Viver Quissamã 2025 promete agitar a cidade com uma programação repleta de diversão para além dos desfiles na Avenida Barão de Vila Franca. Entre os dias 1º e 9 de março, o Parque Aquático e os espaços recreativos das praias do Visgueiro, Barra do Furado e João Francisco estarão abertos, proporcionando momentos de lazer para crianças e famílias.

As atividades incluem brinquedos como totó, tamanco, pula-pula, futmesa e mesa de pingue-pongue. Na Praia do Visgueiro, a área de recreação funcionará ao lado do banheiro público, enquanto na Barra do Furado será montada em frente ao palanque do surfe. O horário de funcionamento será das 13h às 18h. Já na Praia de João Francisco, a programação se estende das 10h às 18h, com funcionamento especial na segunda-feira de Carnaval, encerrando às 15h, devido ao tradicional Bloco das Piranhas.

O Parque Aquático também será uma opção refrescante, abrindo suas portas de sábado a terça-feira, das 10h às 17h, com horário reduzido na segunda-feira, fechando às 15h. Com uma equipe de monitores capacitados, a iniciativa busca proporcionar um ambiente seguro e acolhedor para o público, tornando o Carnaval uma experiência inesquecível para moradores e visitantes.