Suspeito foi localizado durante ação de patrulhamento e encaminhado para a delegacia após confirmação da ordem judicialFoto: Ilustração
Patrulhamento de rotina termina com prisão de homem procurado pela Justiça em Quissamã
Abordagem realizada no Centro da cidade levou à captura de jovem de 18 anos que possuía mandado de prisão em aberto
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Respiradores chegam após quatro anos e população cobra transparência na Saúde de Quissamã
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