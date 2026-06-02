Suspeito foi localizado durante ação de patrulhamento e encaminhado para a delegacia após confirmação da ordem judicial - Foto: Ilustração

Suspeito foi localizado durante ação de patrulhamento e encaminhado para a delegacia após confirmação da ordem judicialFoto: Ilustração

Publicado 02/06/2026 09:46

Quissamã - Uma abordagem que começou como mais uma ação preventiva de policiamento nas ruas de Quissamã terminou com o cumprimento de um mandado de prisão e a retirada de um homem procurado pela Justiça de circulação. A ocorrência foi registrada na noite desta segunda-feira (1º), durante patrulhamento realizado na região central do município.

Os policiais militares do PATAMO da 5ª Companhia percorriam pontos estratégicos da cidade quando identificaram um motociclista em atitude considerada suspeita. A equipe realizou a abordagem e iniciou os procedimentos de verificação de rotina.

Durante a consulta aos sistemas de segurança, os agentes constataram que havia um mandado de prisão em aberto contra o condutor, identificado pelas iniciais C.N.S., de 18 anos. Diante da confirmação da ordem judicial, os policiais efetuaram a prisão no local.

Segundo informações da Polícia Militar, o jovem é apontado como integrante de um grupo criminoso com atuação no município. A corporação não divulgou detalhes sobre o processo que originou o mandado judicial.

Após a detenção, o suspeito foi conduzido para a 130ª Delegacia de Polícia, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais foram adotados pela autoridade policial responsável pelo caso.

A motocicleta utilizada pelo homem durante a abordagem também foi apreendida e apresentada na unidade policial para as providências cabíveis.

A ação integra o trabalho de patrulhamento ostensivo realizado diariamente pelas equipes da Polícia Militar em Quissamã, com foco na prevenção de crimes, fiscalização de pessoas em situação irregular perante a Justiça e reforço da segurança nas áreas urbanas do município.