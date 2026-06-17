Imagens mostram problemas estruturais em ônibus escolar utilizado por estudantes de Quissamã e geram indignação entre moradores - Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Imagens mostram problemas estruturais em ônibus escolar utilizado por estudantes de Quissamã e geram indignação entre moradoresFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social

Publicado 17/06/2026 11:49

Imagens mostram problemas estruturais em ônibus escolar utilizado por estudantes de Quissamã e geram indignação entre moradores Foto: Reprodução de Vídeo Rede Social

A segurança dos estudantes que dependem do transporte escolar voltou ao centro das discussões em Quissamã após a divulgação de imagens que mostram um ônibus com aparentes problemas estruturais. Os registros, compartilhados nas redes sociais e encaminhados à reportagem, exibem o piso do veículo danificado e uma abertura no teto, situação que, segundo moradores, permite a entrada de água em dias de chuva.O caso provocou uma onda de reclamações entre pais e responsáveis, que demonstraram preocupação com as condições oferecidas aos alunos durante o trajeto até as escolas. Nas imagens, é possível observar sinais de desgaste no interior do coletivo, levantando questionamentos sobre a manutenção da frota destinada ao transporte escolar.Uma das manifestações que ganhou repercussão foi a da internauta Monyque Oliveira. Ela afirmou que o filho voltou para casa relatando o problema."Meu filho chegou contando essa situação e com o tênis completamente molhado. Acho isso um descaso com as nossas crianças", comentou.A publicação também reuniu críticas de outros moradores. Fabiana Monteiro associou o problema à gestão pública e à necessidade de maior fiscalização dos serviços oferecidos à população.Já a moradora Yasmin Silva ampliou as reclamações para outros setores do município, citando dificuldades enfrentadas em diferentes localidades e cobrando mais atenção do poder público para demandas consideradas essenciais, como infraestrutura e iluminação pública.A repercussão do caso reacendeu o debate sobre a importância da manutenção preventiva dos veículos escolares. Especialistas apontam que a conservação adequada da frota é fundamental não apenas para garantir conforto aos estudantes, mas principalmente para preservar a segurança durante o transporte diário.Em municípios onde o transporte escolar atende áreas urbanas e rurais, a qualidade dos veículos é considerada um serviço essencial, uma vez que milhares de crianças e adolescentes dependem dele para exercer o direito à educação.Até o momento, não houve manifestação oficial sobre as condições do ônibus mostrado nas imagens nem sobre possíveis medidas para solucionar o problema. A equipe de reportagem do Jornal O DIA procurou a administração municipal para obter esclarecimentos sobre o caso e questionar se haverá vistoria e manutenção dos veículos utilizados no transporte escolar.O espaço permanece aberto para o posicionamento da Prefeitura de Quissamã e das secretarias responsáveis, e a matéria será atualizada caso haja manifestação oficial.