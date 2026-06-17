Imagens mostram problemas estruturais em ônibus escolar utilizado por estudantes de Quissamã e geram indignação entre moradoresFoto: Reprodução de Vídeo Rede Social
O caso provocou uma onda de reclamações entre pais e responsáveis, que demonstraram preocupação com as condições oferecidas aos alunos durante o trajeto até as escolas. Nas imagens, é possível observar sinais de desgaste no interior do coletivo, levantando questionamentos sobre a manutenção da frota destinada ao transporte escolar.
"Meu filho chegou contando essa situação e com o tênis completamente molhado. Acho isso um descaso com as nossas crianças", comentou.
A publicação também reuniu críticas de outros moradores. Fabiana Monteiro associou o problema à gestão pública e à necessidade de maior fiscalização dos serviços oferecidos à população.
Já a moradora Yasmin Silva ampliou as reclamações para outros setores do município, citando dificuldades enfrentadas em diferentes localidades e cobrando mais atenção do poder público para demandas consideradas essenciais, como infraestrutura e iluminação pública.
A repercussão do caso reacendeu o debate sobre a importância da manutenção preventiva dos veículos escolares. Especialistas apontam que a conservação adequada da frota é fundamental não apenas para garantir conforto aos estudantes, mas principalmente para preservar a segurança durante o transporte diário.
Em municípios onde o transporte escolar atende áreas urbanas e rurais, a qualidade dos veículos é considerada um serviço essencial, uma vez que milhares de crianças e adolescentes dependem dele para exercer o direito à educação.
Até o momento, não houve manifestação oficial sobre as condições do ônibus mostrado nas imagens nem sobre possíveis medidas para solucionar o problema. A equipe de reportagem do Jornal O DIA procurou a administração municipal para obter esclarecimentos sobre o caso e questionar se haverá vistoria e manutenção dos veículos utilizados no transporte escolar.
O espaço permanece aberto para o posicionamento da Prefeitura de Quissamã e das secretarias responsáveis, e a matéria será atualizada caso haja manifestação oficial.
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