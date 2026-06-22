Material apreendido durante operação integrada realizada em Quissamã - Foto: Ilustração

Material apreendido durante operação integrada realizada em QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 22/06/2026 11:18

Quissamã - Uma operação integrada das forças de segurança de Quissamã resultou na prisão de uma suspeita e na apreensão de entorpecentes e dinheiro. A ação mobilizou a Secretaria Municipal de Segurança Pública e Trânsito, o PROEIS da Polícia Militar e a Guarda Civil Municipal em diferentes pontos da cidade.

O trabalho teve como foco o reforço do patrulhamento, a intensificação da fiscalização e o combate a práticas ilícitas, com ações voltadas à prevenção e à repressão de delitos.

Durante a operação, uma mulher foi detida pelos agentes e encaminhada para os procedimentos legais. Com ela, foram encontrados materiais ilícitos e valores em dinheiro, que também foram apreendidos e apresentados às autoridades competentes.

As forças de segurança informaram que operações integradas seguem sendo realizadas de forma contínua no município, com o objetivo de fortalecer a ordem pública e ampliar a sensação de segurança da população.

As ações contam com atuação conjunta entre diferentes órgãos, reforçando o trabalho de prevenção e o enfrentamento à crime.