Comunidade escolar participa da eleição que definirá os novos diretores das escolas da rede municipal de Quissamã - Foto: Ilustração

Comunidade escolar participa da eleição que definirá os novos diretores das escolas da rede municipal de QuissamãFoto: Ilustração

Publicado 02/07/2026 13:47

Quissamã - Quissamã entra na reta final de um importante momento para a educação municipal. A comunidade escolar já conhece as chapas inscritas para a eleição dos novos diretores das escolas da rede pública, cuja votação acontecerá no próximo 8 de julho. O processo fortalece a gestão democrática e garante que a escolha dos gestores aconteça com a participação direta de quem vive o dia a dia das unidades de ensino.

A eleição representa uma oportunidade para que famílias, estudantes e profissionais da educação contribuam ativamente na definição dos rumos das escolas, escolhendo as chapas que estarão à frente da administração das unidades nos próximos anos.

Estão aptos a participar da votação pais e responsáveis legais pelos alunos, professores, servidores das escolas, responsáveis que assinaram a matrícula dos estudantes e os próprios alunos que integram o corpo eleitoral, conforme as normas estabelecidas para o pleito.

A participação da comunidade é considerada um dos pilares da gestão democrática da educação, permitindo que decisões importantes sobre o ambiente escolar contem com a contribuição de diferentes segmentos que fazem parte da rotina das escolas.

Além de fortalecer a transparência e o compromisso com a educação pública, o processo eleitoral estimula o diálogo entre gestores, profissionais da educação, estudantes e famílias, ampliando o envolvimento da comunidade nas decisões relacionadas ao ensino municipal.

A expectativa é de que a votação transcorra de forma organizada nas unidades participantes, consolidando mais uma etapa do processo democrático da rede municipal de ensino de Quissamã.