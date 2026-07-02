Comunidade escolar participa da eleição que definirá os novos diretores das escolas da rede municipal de QuissamãFoto: Ilustração
Comunidade escolar de Quissamã se prepara para eleger novos diretores em votação marcada para 8 de julho
Processo democrático mobiliza pais, estudantes, professores e servidores da rede municipal na escolha das chapas que vão comandar as unidades de ensino
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Operação integrada em Quissamã termina com prisão e apreensão de drogas durante ação de patrulhamento reforçado
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Imagens de veículo em condições precárias repercutem nas redes sociais e moradores cobram providências para garantir a segurança dos estudantes
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Abordagem realizada no Centro da cidade levou à captura de jovem de 18 anos que possuía mandado de prisão em aberto
Abertura da barra em Barra do Furado reduz risco de alagamentos e libera acesso ao mar
Intervenção foi realizada após o fechamento natural da passagem comprometer a drenagem da lagoa e dificultar a navegação de embarcações
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