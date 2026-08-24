Veículo ficou destruído após a colisão com uma árvore na RJ-196 - Foto: Reprodução vídeo rede social

Veículo ficou destruído após a colisão com uma árvore na RJ-196Foto: Reprodução vídeo rede social

Publicado 24/08/2026 14:06 | Atualizado 24/08/2026 14:17

Quissamã - de quem passava pela RJ-196, em Quissamã, na manhã desta segunda-feira (24). Um motorista ficou ferido depois de perder o controle do carro e atingir uma árvore às margens da rodovia, após a localidade de São José, no sentido Macaé. Um acidente de forte impacto chamou a atenção de quem passava pela RJ-196, em Quissamã, na manhã desta segunda-feira (24). Um motorista ficou ferido depois de perder o controle do carro e atingir uma árvore às margens da rodovia, após a localidade de São José, no sentido Macaé.

A batida foi tão intensa que o motor se desprendeu do veículo e acabou no meio da pista. O carro ficou bastante danificado após a colisão, que mobilizou equipes de atendimento no trecho.

O motorista recebeu socorro e foi levado para o Hospital Municipal de Quissamã, onde passou por atendimento médico. Até o momento, não foram divulgadas informações sobre o estado de saúde da vítima.

As circunstâncias que provocaram a perda de controle do veículo ainda não foram esclarecidas. A dinâmica do acidente deverá ser apurada pelas autoridades responsáveis.

O caso reforça a necessidade de atenção redobrada nas rodovias, especialmente em trechos de circulação intensa. Velocidade compatível com a via, distância segura e atenção às condições da pista são cuidados que podem fazer diferença para evitar acidentes e preservar vidas.

Veículo ficou destruído após a colisão com uma árvore na RJ-196 Foto: Reprodução vídeo rede social

