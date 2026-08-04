Crianças e adolescentes participaram de oficinas, vivências culturais e conheceram a história da Comunidade Quilombola de Machadinha - Foto: Divulgação

Crianças e adolescentes participaram de oficinas, vivências culturais e conheceram a história da Comunidade Quilombola de MachadinhaFoto: Divulgação

Publicado 04/08/2026 09:31 | Atualizado 04/08/2026 09:32

Quissamã - Mais do que uma visita, uma experiência capaz de transformar a forma de enxergar a própria história. A Mais do que uma visita, uma experiência capaz de transformar a forma de enxergar a própria história. A Comunidade Quilombola de Machadinha , em Quissamã, abriu suas portas no último fim de semana para receber mais de 50 crianças e adolescentes da Tenda Espírita Xangô Menino, de Macaé. Entre histórias, cantos, dança, rodas de conversa e manifestações culturais preservadas há gerações, o grupo viveu uma imersão na ancestralidade afro-brasileira, em uma iniciativa que buscou despertar pertencimento, consciência histórica e respeito à diversidade.

A atividade integra o projeto de evangelização "Raízes de Axé – Conhecer para Respeitar, Viver e Compartilhar", desenvolvido para aproximar crianças e jovens da cultura afro-brasileira por meio de experiências práticas e do contato direto com espaços considerados símbolos da resistência e da preservação da memória negra.

Crianças e adolescentes participaram de oficinas, vivências culturais e conheceram a história da Comunidade Quilombola de Machadinha Foto: Divulgação Durante o percurso, os participantes conheceram a trajetória da antiga Fazenda Machadinha, entenderam a formação da comunidade quilombola e participaram de uma oficina de Jongo conduzida pela jongueira Janaína Pessanha. A programação também contou com momentos de integração entre os visitantes e moradores, encerrados em um piquenique coletivo que fortaleceu o intercâmbio cultural.

Reconhecida como um dos mais importantes patrimônios históricos e culturais do Estado do Rio de Janeiro, a Comunidade Quilombola de Machadinha preserva tradições, saberes e manifestações que atravessam gerações. Para os jovens visitantes, o encontro representou a oportunidade de conhecer, de perto, um capítulo fundamental da história brasileira que continua vivo por meio das pessoas que mantêm essa herança cultural.

A secretária municipal de Cultura, Patrimônio Histórico e Lazer, Amanda Fragoso, ressaltou a importância de iniciativas que aproximam diferentes comunidades e ampliam o diálogo sobre identidade e memória.

"É uma alegria receber a Tenda Espírita Xangô Menino na Comunidade Quilombola de Machadinha e compartilhar um pouco da nossa história, dos nossos valores e da riqueza cultural preservada por nossa comunidade", afirmou.

Segundo a orientadora pedagógica Cristina Crespo, idealizadora do projeto, proporcionar esse contato com a ancestralidade vai muito além do aprendizado em sala de aula.

"Queremos que essas crianças compreendam suas raízes, conheçam a contribuição dos povos africanos para a formação da sociedade brasileira e desenvolvam orgulho da própria identidade. O conhecimento fortalece o pertencimento e constrói respeito", destacou.

Ela lembra que a iniciativa também busca combater o preconceito e a intolerância religiosa por meio da informação e da convivência.

"Quando a criança conhece sua história, ela passa a enxergar a diversidade de forma diferente. Nosso objetivo é formar cidadãos conscientes, respeitosos e preparados para valorizar a cultura afro-brasileira em toda a sua riqueza", completou.

Responsável pela oficina de Jongo, Janaína Pessanha destacou que cada apresentação representa um compromisso com a preservação da memória da comunidade.

"O Jongo é muito mais que dança ou música. Ele carrega histórias, resistência, espiritualidade e identidade. Compartilhar esse conhecimento com as novas gerações significa garantir que essa tradição continue viva", ressaltou.



Crianças e adolescentes participaram de oficinas, vivências culturais e conheceram a história da Comunidade Quilombola de Machadinha Foto: Divulgação

Ao unir educação, cultura e vivência comunitária, o projeto reafirma a importância de Machadinha como espaço de preservação da memória afro-brasileira e demonstra que conhecer o passado continua sendo um dos caminhos mais eficazes para construir uma sociedade mais consciente, plural e respeitosa.