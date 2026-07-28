Áreas estruturadas do Polo de Confecções e da Zona Especial de Negócios estão disponíveis para receber novos empreendimentosFoto: Reprodução da Internet
Quissamã abre novos espaços para empresas e reforça vocação para atrair investimentos
Edital disponibiliza áreas no Polo de Confecções e na Zona Especial de Negócios para impulsionar geração de empregos, produção e crescimento econômico
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Trânsito de Quissamã ganha novas vagas para idosos e mais organização
Sinalização instalada em pontos de grande circulação facilita o acesso da população idosa a bancos, cartório e serviços essenciais no Centro da cidade
Descumprimento de medida protetiva leva investigado à prisão em Quissamã
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Quissamã entra na rota das Eleições 2026 e região reunirá mais de 750 mil eleitores nas urnas
Município terá mais de 19 mil votantes aptos, enquanto Macaé e Rio das Ostras concentram os maiores colégios eleitorais do Norte Fluminense e da Costa do Sol
Quissamã coloca quatro talentos entre os melhores arqueiros do Brasil e mira pódio nacional
Jovens atletas disputarão o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, em Maricá, após conquistarem vaga na principal competição da modalidade
Fátima Pacheco completa sete contas aprovadas consecutivas em Quissamã
Contas de 2023 recebem parecer favorável do Tribunal de Contas e aprovação da Câmara, consolidando sequência iniciada em 2017
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