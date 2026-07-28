Áreas estruturadas do Polo de Confecções e da Zona Especial de Negócios estão disponíveis para receber novos empreendimentos - Foto: Reprodução da Internet

Áreas estruturadas do Polo de Confecções e da Zona Especial de Negócios estão disponíveis para receber novos empreendimentosFoto: Reprodução da Internet

Publicado 28/07/2026 13:46 | Atualizado 28/07/2026 14:16

Quissamã - Quissamã deu mais um passo para ampliar sua capacidade de atrair investimentos e fortalecer a economia local. Quissamã deu mais um passo para ampliar sua capacidade de atrair investimentos e fortalecer a economia local. Estão abertas as inscrições para empresas interessadas em ocupar espaços industriais e comerciais no Polo de Confecções e na Zona Especial de Negócios (ZEN), duas áreas planejadas para receber novos empreendimentos e estimular a geração de emprego e renda no município.

A iniciativa integra o programa Quissamã Empreendedor e oferece infraestrutura pronta para instalação de empresas, reduzindo custos iniciais e proporcionando condições favoráveis para quem pretende ampliar operações ou iniciar novos negócios na região.

O Polo de Confecções está localizado na entrada da cidade, facilitando o acesso logístico e comercial. Já a Zona Especial de Negócios, instalada na localidade de Conde de Araruama, às margens da RJ-196 e próxima à BR-101, disponibilizará dois galpões industriais preparados para receber empresas de diferentes segmentos produtivos.

A localização estratégica é apontada como um dos principais atrativos da ZEN. O acesso rápido à BR-101 aproxima o município dos principais centros consumidores do estado do Rio de Janeiro, de Campos dos Goytacazes e também do Espírito Santo, favorecendo a distribuição de produtos, a logística e a expansão dos negócios.

Segundo o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Turismo, Arnaldo Mattoso, a abertura do edital representa mais uma etapa da política de fortalecimento da atividade econômica.

"Estamos disponibilizando espaços estruturados para atrair novos investimentos e ampliar as oportunidades de emprego e renda. Quissamã está preparada para receber empresas e consolidar um ambiente favorável aos negócios, fortalecendo o desenvolvimento sustentável do município", afirmou.

O ambiente favorável ao empreendedorismo já começa a apresentar resultados concretos. Nos últimos anos, o município passou a receber novos empreendimentos, como a EPM Engenharia de Inspeção, Planejamento e Manutenção Ltda., além dos investimentos destinados à implantação da fábrica do Guaraná Macahé e à reativação do Centro de Tecnologia do Engenho, em Canto de Santo Antônio.

Esses projetos reforçam a estratégia de diversificação econômica adotada pelo município, reduzindo a dependência de atividades tradicionais e criando novas oportunidades para empresários, trabalhadores e fornecedores locais.

As empresas interessadas deverão atender aos critérios estabelecidos no edital de chamamento público, que regulamenta a ocupação dos espaços destinados ao fortalecimento das atividades produtivas e ao desenvolvimento econômico de Quissamã.