Aprovação das contas de 2023 consolida sete exercícios consecutivos com parecer favorável dos órgãos de controle durante a gestão de Fátima PachecoFoto: Reprodução Internet
Fátima Pacheco completa sete contas aprovadas consecutivas em Quissamã
Contas de 2023 recebem parecer favorável do Tribunal de Contas e aprovação da Câmara, consolidando sequência iniciada em 2017
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