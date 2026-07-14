Aprovação das contas de 2023 consolida sete exercícios consecutivos com parecer favorável dos órgãos de controle durante a gestão de Fátima Pacheco - Foto: Reprodução Internet

Aprovação das contas de 2023 consolida sete exercícios consecutivos com parecer favorável dos órgãos de controle durante a gestão de Fátima PachecoFoto: Reprodução Internet

Publicado 14/07/2026 14:53

Quissamã - Fátima Pacheco encerra seu ciclo administrativo em Quissamã com mais um reconhecimento dos órgãos de controle externo. As contas da Prefeitura referentes ao exercício de 2023 receberam parecer favorável do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro (TCE-RJ) e foram aprovadas pela Câmara Municipal, consolidando sete exercícios consecutivos com aprovação, entre os anos de 2017 e 2023.

A decisão mantém uma sequência iniciada no primeiro ano de mandato da ex-prefeita e confirma que todas as prestações de contas apresentadas durante sua gestão foram consideradas regulares pelos órgãos responsáveis pela fiscalização da administração pública.

O parecer técnico emitido pelo Tribunal de Contas analisou a execução orçamentária, financeira, contábil e patrimonial do município antes de encaminhar a recomendação favorável ao Poder Legislativo. Após a apreciação dos vereadores, as contas do exercício de 2023 foram oficialmente aprovadas.

Em publicação nas redes sociais, Fátima Pacheco afirmou que o resultado reforça o compromisso da gestão com a transparência, o planejamento e a correta aplicação dos recursos públicos. Segundo ela, a sequência de aprovações demonstra responsabilidade administrativa e foco permanente na utilização dos recursos em benefício da população.

A ex-prefeita também agradeceu aos servidores municipais e à equipe que integrou seu governo ao longo dos últimos anos. Para Fátima, a aprovação das contas é resultado do trabalho coletivo desenvolvido durante sua administração e do compromisso mantido com a responsabilidade fiscal e o respeito ao dinheiro público.

A análise das contas municipais pelo Tribunal de Contas representa uma das principais ferramentas de fiscalização da administração pública, verificando o cumprimento da legislação, o equilíbrio das finanças e a correta aplicação dos recursos arrecadados pelo município.

Com a aprovação das contas de 2023, Quissamã registra sete exercícios consecutivos com parecer favorável do TCE-RJ e aprovação da Câmara Municipal, abrangendo todo o período da gestão de Fátima Pacheco.