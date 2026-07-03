Suspeito foi localizado no bairro Canto da Saudade após imagens de câmeras auxiliarem na identificação - Foto: Ilustração

Suspeito foi localizado no bairro Canto da Saudade após imagens de câmeras auxiliarem na identificaçãoFoto: Ilustração

Publicado 03/07/2026 13:07

Quissamã - Um cartão perdido na rua virou ponto de partida para uma investigação que terminou em prisão em Quissamã. Um homem foi detido em flagrante após utilizar o cartão bancário encontrado em via pública para realizar compras em diferentes estabelecimentos do município. O caso mobilizou policiais civis da 130ª Delegacia de Polícia, com apoio da Guarda Civil Municipal.

A ocorrência ganhou desdobramento após comerciantes acionarem as autoridades ao perceberem movimentações suspeitas em transações feitas com o cartão. A partir das imagens de câmeras de segurança, os agentes conseguiram identificar o autor e rastrear sua localização até o bairro Canto da Saudade.

Durante a abordagem, o suspeito foi encontrado ainda em posse do cartão utilizado nas compras. Ele foi conduzido para a 130ª DP de Quissamã, onde acabou autuado em flagrante pelo crime de estelionato.

A atuação rápida das forças de segurança foi decisiva para o encerramento do caso, reforçando a importância da integração entre tecnologia de monitoramento, comércio local e ação policial no combate a crimes patrimoniais no município.

O episódio também serve de alerta à população sobre os riscos do uso indevido de cartões perdidos ou extraviados, já que esse tipo de conduta configura crime e pode resultar em prisão imediata.