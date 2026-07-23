Policiais civis da 130ª DP cumpriram mandado de prisão contra investigado por violar medida protetiva em QuissamãFoto: Reprodução Vídeo da Polícia
Descumprimento de medida protetiva leva investigado à prisão em Quissamã
Ação da Polícia Civil reforça o enfrentamento à violência doméstica e evidencia o rigor no cumprimento da Lei Maria da Penha
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Ação conjunta entre Polícia Civil e Guarda Civil localizou suspeito por câmeras de segurança no bairro Canto da Saudade e resultou em autuação por estelionato
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