Policiais civis da 130ª DP cumpriram mandado de prisão contra investigado por violar medida protetiva em Quissamã - Foto: Reprodução Vídeo da Polícia

Policiais civis da 130ª DP cumpriram mandado de prisão contra investigado por violar medida protetiva em QuissamãFoto: Reprodução Vídeo da Polícia

Publicado 23/07/2026 12:04

Quissamã - A resposta ao descumprimento de medidas judiciais contra a violência doméstica foi rápida em Quissamã. Um homem investigado por desrespeitar uma medida protetiva de urgência foi preso pela Polícia Civil, reforçando a atuação das forças de segurança na proteção de mulheres vítimas de agressões e ameaças.

A prisão foi realizada por agentes da 130ª Delegacia de Polícia , que cumpriram um mandado de prisão expedido pela Justiça. De acordo com a Polícia Civil, o investigado é acusado de violar determinações impostas pela Lei Maria da Penha, que proíbem qualquer aproximação ou contato com a vítima.

O descumprimento de medidas protetivas é considerado crime e pode resultar em prisão, independentemente da investigação sobre a violência que motivou a decisão judicial. O objetivo da legislação é garantir proteção imediata às vítimas e impedir que novas situações de risco aconteçam.

Após a captura, o homem foi encaminhado para a delegacia, onde foram adotados os procedimentos legais. Ele permanecerá à disposição da Justiça.

A Polícia Civil reforça que denúncias e o rápido acionamento das autoridades são fundamentais para interromper ciclos de violência doméstica e assegurar a efetividade das medidas protetivas. O cumprimento rigoroso dessas determinações representa uma ferramenta essencial para preservar vidas e garantir segurança às vítimas.

