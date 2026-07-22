Eleitores de Quissamã voltarão às urnas em outubro para escolher presidente, governador, senador e parlamentares - Foto: Reprodução da Internet

Eleitores de Quissamã voltarão às urnas em outubro para escolher presidente, governador, senador e parlamentaresFoto: Reprodução da Internet

Publicado 22/07/2026 10:58 | Atualizado 22/07/2026 19:08

Quissamã - Cada voto depositado na urna terá peso na definição dos rumos do Brasil pelos próximos quatro anos. Em Quissamã, 19.156 eleitores estão aptos a participar das Eleições 2026, que acontecerão no dia 4 de outubro, quando milhões de brasileiros voltarão às seções eleitorais para escolher presidente da República, governador, senador, deputados federais e deputados estaduais.

Embora possua um dos menores colégios eleitorais da região, Quissamã faz parte de um cenário estratégico no interior fluminense . Somados, os municípios do Norte Fluminense e da Região dos Lagos ultrapassam 750 mil eleitores, formando um importante bloco eleitoral que influencia diretamente o resultado das eleições no Estado do Rio de Janeiro.

Entre as cidades da região, Macaé lidera o número de eleitores, com 185.795 pessoas aptas a votar, seguida por Rio das Ostras, que contabiliza 107.154 eleitores. Juntas, as três cidades representam mais de 312 mil votantes, demonstrando a relevância política do eixo Norte Fluminense e Costa do Sol no cenário estadual.

Em todo o país, o Tribunal Superior Eleitoral ( TSE ) informou que 158.745.463 eleitoras e eleitores poderão comparecer às urnas no primeiro turno das Eleições 2026. O número representa um crescimento em relação ao último pleito e reforça a dimensão do processo democrático brasileiro.

Nas próximas semanas, a corrida eleitoral ganhará força com o início oficial das campanhas, apresentação de propostas e intensificação dos debates sobre temas que impactam diretamente a vida da população, como saúde, educação, segurança, infraestrutura, geração de empregos e desenvolvimento econômico.

Além de definir os representantes que ocuparão cargos estratégicos nos governos federal e estadual, o pleito também servirá como termômetro das prioridades dos eleitores em cidades como Quissamã, onde as demandas locais se somam aos desafios regionais. A expectativa da Justiça Eleitoral é garantir um processo organizado, seguro e transparente, incentivando a participação da população em mais um capítulo da democracia brasileira.