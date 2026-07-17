Delegação de Quissamã embarcará para o Campeonato Brasileiro levando atletas das categorias Sub-15 e Sub-18 - Foto: Divulgação

Delegação de Quissamã embarcará para o Campeonato Brasileiro levando atletas das categorias Sub-15 e Sub-18Foto: Divulgação

Publicado 17/07/2026 13:18

Quissamã - Quatro jovens atletas, milhares de flechas lançadas nos treinos e um único objetivo: representar Quissamã entre os principais nomes do tiro com arco brasileiro. O município voltará a figurar no cenário nacional da modalidade com a participação de seus arqueiros no Campeonato Brasileiro Outdoor, competição que reunirá os melhores atletas do país entre os dias 20 e 25 de julho, em Maricá.

A classificação para o torneio nacional simboliza mais do que uma vaga em uma competição de alto rendimento. Ela representa o amadurecimento de um projeto esportivo que vem formando atletas e revelando talentos capazes de competir em igualdade com representantes dos principais centros do Brasil.

A delegação será formada por Giovana Niero, na categoria Sub-15 Feminino; Isaac Nunes e André Luiz dos Santos, ambos na categoria Sub-15 Masculino; além de Rihanna Teixeira, que disputará a categoria Sub-18 Feminino.

Nas últimas semanas, a preparação ganhou intensidade. Os treinamentos passaram a ser direcionados para os desafios técnicos e emocionais que um campeonato dessa dimensão exige. Precisão, concentração, controle psicológico e regularidade serão determinantes para quem busca um lugar entre os melhores do país.

Segundo a técnica Paula Figueiredo, a convocação dos quatro atletas já representa uma importante conquista para o esporte quissamaense.

"Cada atleta que chega ao Campeonato Brasileiro carrega uma história construída com muito esforço. O resultado é consequência de dedicação diária, disciplina e da vontade de evoluir. Eles chegam preparados para enfrentar grandes adversários e mostrar a qualidade do trabalho desenvolvido em Quissamã", destacou.

O crescimento da modalidade no município tem sido impulsionado pelo projeto mantido pela Secretaria Municipal de Esporte e Juventude, que oferece aulas gratuitas para crianças e adolescentes. Além da formação esportiva, a iniciativa busca desenvolver disciplina, foco, responsabilidade e incentivar a participação em competições estaduais e nacionais.

Para a secretária municipal de Esporte e Juventude, Isis das Chagas, a presença dos atletas no Brasileiro demonstra que investir no esporte também significa investir no futuro dos jovens.

"Cada conquista fortalece nosso compromisso de ampliar oportunidades para crianças e adolescentes. Quando um atleta veste a camisa de Quissamã em uma competição nacional, ele inspira outros jovens a acreditarem que também podem chegar longe por meio do esporte", afirmou.

Considerado o principal torneio do calendário nacional da modalidade, o Campeonato Brasileiro Outdoor reunirá arqueiros de diversos estados e será uma oportunidade para que os representantes de Quissamã testem seu desempenho diante da elite do tiro com arco brasileiro.

Independentemente dos resultados, a participação da equipe já reforça o protagonismo que o município vem conquistando na formação de novos talentos e confirma que dedicação, investimento e incentivo ao esporte podem transformar sonhos em realidade.