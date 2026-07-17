Delegação de Quissamã embarcará para o Campeonato Brasileiro levando atletas das categorias Sub-15 e Sub-18Foto: Divulgação
Quissamã coloca quatro talentos entre os melhores arqueiros do Brasil e mira pódio nacional
Jovens atletas disputarão o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, em Maricá, após conquistarem vaga na principal competição da modalidade
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Fátima Pacheco completa sete contas aprovadas consecutivas em Quissamã
Contas de 2023 recebem parecer favorável do Tribunal de Contas e aprovação da Câmara, consolidando sequência iniciada em 2017
Saúde mental domina debates na Câmara de Quissamã e falta de resolutividade na Atenção Primária volta a ser alvo de cobranças
Demora na emissão de laudos para crianças e perda de recursos para construção de nova UBS reforçam discussões sobre os desafios da saúde pública no município
Homem é preso em flagrante em Quissamã após usar cartão encontrado na rua para fazer compras em série
Ação conjunta entre Polícia Civil e Guarda Civil localizou suspeito por câmeras de segurança no bairro Canto da Saudade e resultou em autuação por estelionato
Comunidade escolar de Quissamã se prepara para eleger novos diretores em votação marcada para 8 de julho
Processo democrático mobiliza pais, estudantes, professores e servidores da rede municipal na escolha das chapas que vão comandar as unidades de ensino
Operação integrada em Quissamã termina com prisão e apreensão de drogas durante ação de patrulhamento reforçado
Ação conjunta entre Secretaria de Segurança, PROEIS e Guarda Civil intensifica combate a práticas ilícitas no município
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