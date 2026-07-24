Placas identificam vagas exclusivas para idosos em áreas estratégicas e reforçam a acessibilidade no Centro de QuissamãFoto: Divulgação
Trânsito de Quissamã ganha novas vagas para idosos e mais organização
Sinalização instalada em pontos de grande circulação facilita o acesso da população idosa a bancos, cartório e serviços essenciais no Centro da cidade
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Descumprimento de medida protetiva leva investigado à prisão em Quissamã
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