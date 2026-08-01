Suspeitos foram conduzidos à delegacia após ação conjunta das forças de segurança em Quissamã - Foto: Reprodução Vídeo da Polícia

Suspeitos foram conduzidos à delegacia após ação conjunta das forças de segurança em QuissamãFoto: Reprodução Vídeo da Polícia

Publicado 01/08/2026 13:27 | Atualizado 01/08/2026 13:36

Quissamã - A rápida resposta das forças de segurança impediu que um ato de vandalismo contra o patrimônio público terminasse impune em Quissamã. Dois homens foram presos suspeitos de furtar a porta de um banheiro público localizado na Praia de João Francisco, um dos pontos mais frequentados por moradores e turistas no litoral do município.

A ocorrência mobilizou equipes da Guarda Civil Municipal e do Programa Estadual de Integração na Segurança (Proeis), que iniciaram as buscas logo após receberem informações sobre o furto. Os suspeitos foram localizados, abordados e detidos pouco tempo depois da ação.

Segundo as informações da ocorrência, a porta retirada do banheiro público faz parte da estrutura destinada ao atendimento da população que frequenta a praia. Além do prejuízo material, crimes dessa natureza comprometem o funcionamento de equipamentos públicos e afetam diretamente quem utiliza os espaços de lazer da cidade.

Após a abordagem, os dois homens foram encaminhados à 130ª Delegacia de Polícia de Quissamã, onde a ocorrência foi registrada e os procedimentos legais adotados pela autoridade policial.

A atuação integrada entre Guarda Municipal e Proeis reforça a estratégia de patrulhamento preventivo e pronta resposta adotada no município, ampliando a proteção dos espaços públicos e contribuindo para a preservação do patrimônio coletivo.