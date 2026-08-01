Suspeitos foram conduzidos à delegacia após ação conjunta das forças de segurança em QuissamãFoto: Reprodução Vídeo da Polícia
Dupla é presa após furto em banheiro público na Praia de João Francisco
Ação integrada entre Guarda Municipal e Proeis localizou os suspeitos e recuperou a porta retirada de equipamento público utilizado por moradores e visitantes
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Quissamã abre novos espaços para empresas e reforça vocação para atrair investimentos
Edital disponibiliza áreas no Polo de Confecções e na Zona Especial de Negócios para impulsionar geração de empregos, produção e crescimento econômico
Trânsito de Quissamã ganha novas vagas para idosos e mais organização
Sinalização instalada em pontos de grande circulação facilita o acesso da população idosa a bancos, cartório e serviços essenciais no Centro da cidade
Descumprimento de medida protetiva leva investigado à prisão em Quissamã
Ação da Polícia Civil reforça o enfrentamento à violência doméstica e evidencia o rigor no cumprimento da Lei Maria da Penha
Quissamã entra na rota das Eleições 2026 e região reunirá mais de 750 mil eleitores nas urnas
Município terá mais de 19 mil votantes aptos, enquanto Macaé e Rio das Ostras concentram os maiores colégios eleitorais do Norte Fluminense e da Costa do Sol
Quissamã coloca quatro talentos entre os melhores arqueiros do Brasil e mira pódio nacional
Jovens atletas disputarão o Campeonato Brasileiro de Tiro com Arco, em Maricá, após conquistarem vaga na principal competição da modalidade
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